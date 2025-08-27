Забудьте о российских аналогах: "ужалить" врага можно красивыми украинскими словами

Лучше использовать русские слова

Ссора на украинском может звучать более мелодично, а слова, которые вы употребляете, могут не казаться оскорбительными для вашего недруга, в отличие от русских слов. А как они звучат?

Об этом расскажет "Телеграф", ссылаясь на сайт " Освіторія". Мы приведем примеры в предложениях.

Что означает слово "вишкребок"

Это слово имеет древние корни и происходит от глагола "выскребть" — очистить, выцарапать что-то лишнее. Переносное значение — "вишкребок" означает человека, которого считают ничтожным или неполноценным.

Пример использования: "Цей вишкребок знову намагається привернути увагу своїми безглуздими заявами." (укр)

Значение слова "плюгавий"

Слово "плюгавий" происходит от древнеукраинского корня и означает нечто отвратительное, безобразное, вызывающее отвращение не только внешним видом, но и поведением или характером.

Пример использования: " Його плюгаві вчинки назавжди заплямували репутацію всієї родини." (укр)

Какое объяснение для слова вайло

"Вайло" — это украинское слово для обозначения человека, который все делает неумело, неловко, без ума. Такой человек часто портит дело своей недальновидностью и неспособность.

Пример использования: "Не довіряйте цьому вайлу важливих справ — він обов'язково все зіпсує своєю недбалістю".

