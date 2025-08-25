Рус

Кумедне українське слово, яке росіянам не зрозуміти. Перевірте, чи знаєте його ви

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Росіяни часто геть не розуміють нашу мову
Росіяни часто геть не розуміють нашу мову. Фото Колаж "Телеграф"

Схожі слова мають інші мови

Українська мова має багато кумедних та самобутніх слів. Деякі з них для росіян — справжня загадка — наприклад, слово "квецяти".

"Телеграф" розповідає, що воно означає. Це слово може також звучати як ґведзяти чи квацяти. Воно використовується у значенні мазати, фарбувати щось; наносити на щось шар чогось рідкого (переважно недбало).

Приклади з літератури:

  • Довгенько квецяли [учні маляра] щітками мовчки. Потім Федот оглянувся, чи хтось не ходить близько, й промовив пошепки: – Той вірш, який читав недавно Іван Кіндратович, – про декабристів. (Василь Шевчук)
  • А скажи мені, юначе, чи доводилося тобі коли-небудь фарбами малювати? Не в школі, на уроках ми всі щось там квецяли. (П. Запаренко)

Подібні слова є в інших мовах. У болгар — ква́цам, словенців — kvacáti, білорусів — квэ́цаць.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна красиво обізвати аб'юзера українською. В нашій мові є кілька влучних визначень для людини, яка систематично завдає психологічної, емоційної або фізичної шкоди іншим. Серед них — "цькувальник" або "цькувач", що підкреслює систематичне переслідування та приниження людини, що часто можна зустріти серед молоді й дітей. Для більш формального або художнього вживання можна застосовувати терміни "обузник", "підгнітник", "підгнобник".

Теги:
#Українська мова #Слова