Кумедне українське слово, яке росіянам не зрозуміти. Перевірте, чи знаєте його ви

Українська мова має багато кумедних та самобутніх слів. Деякі з них для росіян — справжня загадка — наприклад, слово "квецяти".

"Телеграф" розповідає, що воно означає. Це слово може також звучати як ґведзяти чи квацяти. Воно використовується у значенні мазати, фарбувати щось; наносити на щось шар чогось рідкого (переважно недбало).

Приклади з літератури:

Довгенько квецяли [учні маляра] щітками мовчки . Потім Федот оглянувся, чи хтось не ходить близько, й промовив пошепки: – Той вірш, який читав недавно Іван Кіндратович, – про декабристів. (Василь Шевчук)

. Потім Федот оглянувся, чи хтось не ходить близько, й промовив пошепки: – Той вірш, який читав недавно Іван Кіндратович, – про декабристів. (Василь Шевчук) А скажи мені, юначе, чи доводилося тобі коли-небудь фарбами малювати? Не в школі, на уроках ми всі щось там квецяли. (П. Запаренко)

Подібні слова є в інших мовах. У болгар — ква́цам, словенців — kvacáti, білорусів — квэ́цаць.

