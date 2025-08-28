Морські "акробати" припливли до берега Одеси і зачарували відпочивальників (відео)

Ймовірно, їх було троє

Жителі та туристи Одеси стали свідками незвичайної події. Їм вдалось побачити, як неподалік узбережжя плавали дельфіни.

Як можна побачити на відео користувача ТікТок, дельфіни плавали групами й показували свою звичну поведінку: вони стрибали з води, плескали хвостами та плавниками, і плавно маневрували разом, наче танцювали у воді.

Для довідки

Дельфіни, зазвичай, рухаються парами або невеликими зграями й часто підпливають близько до берега, щоб дослідити нове середовище.

У Чорному морі дельфіни трапляються не щодня, але вони регулярно з’являються в районах Одеси, особливо ближче до відкритого моря. Найчастіше це афаліни та морські свині (іноді їх ще називають чорноморськими дельфінами). Вони віддають перевагу прибережним водам, протокам та затокам із багатим запасом риби.

Афаліна та морська свиня

Дельфіни – хижаки, їхній раціон складається переважно з дрібної риби та кальмарів. Для людей вони не становлять жодної загрози й навпаки часто привертають увагу туристів своїми іграми та акробатичними стрибками, але краще не підпливати та не чіпати цих морських істот.

