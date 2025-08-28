Пухнаста злодюжка завітала на пляж в Одесі. Люди одразу почали співчувати хвостатій (відео)

шУ коментарях висловили співчуття

На пляжі "Калетон" в Одесі з'явилася несподівана "гостя" — лисиця, яка вийшла просто до людей, ймовірно, у пошуках їжі. Вона бігала спортивним майданчиком, ніби намагаючись щось відшукати.

Ролик опублікував місцевий Telegram-канал. На відео чути, як жінка звертається до тварини з іронічним питанням: "Вкрасти нічого?", а сама лисиця тим часом нишпорить територією, уважно заглядаючи всюди.

Кадри швидко розлетілися соцмережами та викликали емоційні обговорення. Багато коментаторів звернули увагу на стан тварини. Одні зазначали, що вона надто худа й виглядає знесиленою. "Худа, як велосипед", — пише користувач. Інша жінка додає: "Яка ж вона худенька".

Що пишуть українці під відео

Дехто стверджує, що бачив цю лисицю раніше. За словами очевидців, вона вже не вперше виходить на пляж у пошуках їжі й навіть може щось поцупити. Один із відпочивальників поділився враженням:

"Бачив, як її ганяли, а вона все одно щось поцупила. Люди, які ночують на пляжі, кажуть, що вночі лисиця нишпорить по всій території й забирає все, що погано лежить. Ну навіщо лисиці кросівки?".

Частина коментарів була сповнена співчуття: "Їсти хоче, бідолашна", "Вона голодна, тому й шукає, що потягнути". Дехто навіть дорікнув тим, хто лише знімав відео замість допомогти: "А погодувати нещасну лисичку, слабо?".

Ще одна коментаторка додала:

"Погодуйте лисичку, вона голодна, тому й вийшла до людей. Але, на жаль, у нас люди знімають, а нагодувати не здогадалися. Дуже шкода".

Лисиця на "Калетоні" вже стала справжньою зіркою соцмереж, яка привернула увагу не лише своєю несподіваною появою, але й зовнішнім виглядом.

До слова, лисиця в Одесі — не перший випадок. Раніше "Телеграф" повідомляв, що на морському узбережжі міста помітили пухнасту "гостю", яка розгулювала центром Одеси.