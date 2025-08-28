Морские "акробаты" приплыли к берегу Одессы и очаровали отдыхающих (видео)

Вероятно, их было трое

Жители и туристы Одессы стали свидетелями необычного события. Им удалось увидеть, как неподалеку от побережья плавали дельфины.

Как можно увидеть на видео пользователя ТикТок, дельфины плавали группами и показывали свое привычное поведение: они прыгали из воды, хлопали хвостами и плавниками, и плавно маневрировали вместе, как будто танцевали в воде.

Для справки

Дельфины обычно движутся парами или небольшими стаями и часто подплывают близко к берегу, чтобы исследовать новую среду обитания.

В Черном море дельфины встречаются не каждый день, но они регулярно появляются в районах Одессы, особенно ближе к открытому морю. Чаще всего это афалины и морские свиньи (иногда их еще называют черноморскими дельфинами). Они предпочитают прибрежные воды, проливы и заливы с богатым запасом рыбы.

Афалина и морская свинья

Дельфины — хищники, их рацион состоит преимущественно из мелкой рыбы и кальмаров. Для людей они не представляют никакой угрозы и наоборот часто привлекают внимание туристов своими играми и акробатическими прыжками, но лучше не подплывать и не трогать этих морских существ.

Дельфины – не единственные, кого видят у побережья Одессы. "Телеграф" ранее писал, что там можно увидеть еще одного гостя из глубин моря.