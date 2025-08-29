Нізащо не повірите, але це красиве українське прізвище означає... "жований хліб у ганчірці"

Хоча звучить воно дуже красиво

Українські прізвища можуть звучати дивно, але при цьому мати цікаве походження. Це стосується і прізвища Кукла.

Про його походження запитав користувач у Facebook спільноті "Українське прізвище". Він поцікавився, від чого може походити прізвище Кукла/Кукленко, згадавши, що зустрічав його в селі біля Корсуня наприкінці XVIII століття.

У коментарях користувачі спільноти поділилися різними версіями походження цього незвичайного прізвища. Віталій Брудновський, один з активних учасників дискусії, запропонував кілька варіантів етимології: "кукла — кукра — кукса — кукша", пов'язуючи прізвище з паронімами.

Також за його словами, це може бути поліцемічне слово, яке означає: личинку гусениці, клоччя пряжі.

Інший користувач пише ще одну оригінальну версію походження: він припустив, що прізвище може походити від "загорнутий в ганчірку шматок жованого хліба, який використовували, як соску для дитини".

Згідно з даними картографічного сервісу ridni.org, в Україні нараховується 1160 носіїв прізвища Кукла. Географічний розподіл показує, що це прізвище зустрічається по всій території країни, з більшою концентрацією в центральних і північних областях.

