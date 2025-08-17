Предки першої леді були суворими: яке дівоче прізвище Олени Зеленської і що воно означає

Перше прізвище Зеленської досить рідкісне, але цікаве

Напевно, ні для кого не секрет, що кожне українське прізвище має багату історію і може щось розповісти про предків. Наприклад, деякі прізвища давали найледачішим, інші ж прізвища отримували бідняки. А чи знаєте ви, що означає дівоче прізвище першої леді України Олени Зеленської? Про це "Телеграф" розповість нижче.

До заміжжя Олена Зеленська мала прізвище Кияшко. Це досить рідкісне на сьогоднішній день прізвище в Україні, його носить лише 1686 людей, і найчастіше їх можна зустріти у Києві, Вишеньках, Кривому Розі (з останнього міста Олена родом) та інших населених пунктах лівобережної та центральної України.

Поширення прізвища Кияшко в Україні

Є кілька версій, що може означати прізвище Кияшко, — згідно з основною, так у давнину могли назвати мешканця Києва чи приїжджого з Києва.

За іншою версією, прізвище виникло від білоруського слова "кий", що означає "палиця". Таке прізвище в давнину могли дати людині серйозній і суворій.

Прізвище Кияшко носило багато відомих особистостей, — у Російській імперії був генерал-лейтенант Андрій Кияшко, у козацтві полководці Михайло Кияшко та Семен Кіяшко, також історія пам’ятає історика-краєзнавця Івана Кияшка. Носили це прізвище і багато акторів, героїв СРСР та політики.

