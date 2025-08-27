Товстозадий пузань та ледацюга: яке українське прізвище має дуже несподіване походження

Вас здивує пояснення

Українські прізвища можуть не тільки здивувати, але й насмішити. Серед таких є назви, які нагадують жіночий статевий орган, а також характеризують зовнішність чи риси характеру людини.

Про походження незвичного прізвища запитали у Facebook-спільноті "Українське прізвище".Автор допису цікавиться, що означає прізвище Теледида.

Користувачі соціальної мережі не залишились осторонь і поділились своїми версіями походження цієї незвичної назви.

Одна з учасниць обговорення пояснила цікавий випадок повного збігу прізвища з його значенням. За її словами, це прізвище може походити з білоруської мови, де "теледида" означає "телебачення", а з польської — "відео".

Інший коментатор запропонував іншу версію, що це прізвище має негативне емоційне забарвлення та може характеризувати людину як "череватий", "пузань" або "товстозадий". Також він додав такі можливі значення як "перень", "гультяй", "ледацюга".

А ось штучний інтелект Gemini наводить альтернативне пояснення, що прізвище Теледида може означати "віддалений, який далеко бачить" або "той, хто бачить далеко".

Варто зазначити, що згідно з даними порталу "Рідні", прізвище Теледида зафіксовано в Україні — його носять 19 осіб, переважно у центральних та східних регіонах країни.

