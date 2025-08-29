Ни за что не поверите, но эта красивая украинская фамилия означает... "жеванный хлеб в тряпке"

Хотя звучит оно очень красиво

Украинские фамилии могут звучать странно, но при этом иметь любопытное происхождение. Это касается и фамилии Кукла.

О его происхождении спросил пользователь Facebook сообщества "Украинская фамилия". Он поинтересовался, от чего может происходить фамилия Кукла/Кукленко, вспомнив, что встречал его в деревне у Корсуня в конце XVIII века.

В комментариях пользователи сообщества поделились разными версиями происхождения этой необычной фамилии. Виталий Брудновский, один из активных участников дискуссии, предложил несколько вариантов этимологии: "лялька — кукра — культя — кукша", связывая фамилию с паронимами.

Также по его словам, это может быть полицемическое слово, которое означает: личинку гусеницы, клочья пряжи.

Другой пользователь пишет еще одну оригинальную версию происхождения: он предположил, что фамилия может происходить от "завернутый в тряпку кусок жеванного хлеба, который использовался как соска для ребенка".

Согласно данным картографического сервиса ridni.org, в Украине насчитывается 1160 носителей фамилии Кукла. Географическое распределение указывает, что эта фамилия встречается по всей местности страны, с большей концентрацией в центральных и северных областях.

