Це прізвище можна назвати "5 точкою": як воно звучить та скільки в Україні носіїв

Попри те, що це прізвище виглядає наче жарт, воно є цілком реальним елементом української історії

У кожному селі, місті чи селищі можна знайти прізвище, яке викликає усмішку, навіть якщо воно має цілком серйозне історичне коріння. Саме так сталося з українським прізвищем Дупа, яке, попри кумедне звучання, має свою цікаву статистику й поширення.

Про це свідчать дані з сайту "Рідні". Згідно з дослідженням, в Україні нині зафіксовано 54 носії прізвища Дупа.

Мапа поширення прізвища Дупа

Найчастіше вони мешкали й мешкають на території Чернігівщини. Серед імен, які найчастіше поєднувалися з цим колоритним прізвищем, виділяються Олександр та Наталія.

Дослідники відзначають, що схожі варіанти цього прізвища зустрічалися також у формі Дуплій, Дупак, Дупляк, Дупленко, Дупелич. І хоча звучання в сучасних людей асоціюється з жартами, у минулому прізвище було звичайною ознакою походження чи роду.

Архівні записи свідчать про декількох представників цієї прізвищної гілки. Наприклад, Дупа Григорій, син Вукола, народився в 1897 році й проживав у Ніжинському районі Чернігівської області. У сусідньому Талалаївському районі на початку ХХ століття мешкали Дупа Іван (1909 р.н.), Дупа Максим (1911 р.н.) та Дупа Петро (1905 р.н.). Також у документах можна зустріти Дупу Іллю (1926 р.н.), Дупу Михайла (1910 р.н.) та багатьох інших.

Скриншот бази жителів із прізвищем Дупа

Так, можна сказати, що прізвище Дупа — це не лише привід для усмішки, а й своєрідна візитівка української культури, де навіть найкумедніші слова мають свою історію, спадкоємців і географію.

