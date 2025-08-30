Справжній монастир екзорцистів є на Закарпатті: де його знайти та чим він знаменитий (фото)

Це місце вабить туристів

На схилах Карпат, серед туманних долин Закарпаття, ховається село з моторошною назвою – Імстичово. Це місце, де століттями відлунюють відголоски таємничих ритуалів.

"Телеграф" розповість про це детальніше. А також, як туди доїхати.

Легенда про назву села

Місцеві старожили передають з покоління в покоління легенду про те, як село отримало свою незвичайну назву. Колись це місце називалося Містичево – і не дарма.

Тут, у стародавньому монастирі отців Василіан, практикували найтаємніший з християнських обрядів – екзорцизм.

За легендою свою нинішню назву село отримало завдяки монастирю: тут здавна практикували екзорцизм (вигнання злих духів), "відімщали" духам.

З часом назва Містичево трансформувалася в Імстичово, але містична аура цього місця залишилася незмінною.

Що відомо про монастир

У цьому селі є монастир отців Василіян. Кам'яні келії з метровими стінами та глибокими підвалами зберегли свої секрети. Михайлівська церква XVIII століття в стилі бароко, з розписами тієї ж епохи, наче зупинила час у своїх стінах.

Легенда розповідає про місцевого багатія Івана Зейкана, який подарував землю для монастиря. Потім він вирішив присвятити своє життя Богу, постригшись у монахи.

Після приходу радянської влади, у 1945 році, у монастиря конфіскували 50 га землі, сад, сільськогосподарський реманент, а також коней, корів та кіз. У березні 1947 року монастир перетворили у в'язницю для ченців василіан. Першими сюди перемістили 32 ченця із Чернечої Гори, а згодом — із Малого Березного, Бороняви та Середнього.

Монастир отців Василіан

У селі є три церкви – нижня, середня та верхня. Вони ніби утворюють священний трикутник. Нижню церкву присвячено Різдву Святої Богородиці, верхня – це Михайлівська церква в монастирі. Третя, середня церква, з'явилася не випадково – громада спеціально обрала для неї місце посередині між двома іншими.

Церква присвячена Різдву Святої Богородиці

На околиці села досі працює старий дерев'яний водяний млин кінця XIX – початку XX століття.

Пам'ятка національного значення

З 1994 року монастир отців Василіан перебуває в реєстрі пам'яток архітектури та містобудування України національного значення. Але для місцевих жителів він залишається не просто історичною спорщудою, а місцем, де відчувається присутність чогось більшого за звичайне людське розуміння.

Туристи приїздять сюди не лише подивитися на архітектурні пам'ятки, але й відчути на собі ту особливу атмосферу, яка панує в Імстичові – селі, де колись боролися зі злом.

Як дістатися до Імстичова

Село Імстичово знаходиться в Іршавському районі Закарпатської області. Розташоване на відстані 12 км від міста Іршава, на лівому березі річки Боржави та за 2 км від залізничної станції Імстичево.

На автомобілі:

Їдьте трасою через Свалява – Іршава.

Траса Свалява–Хуст повертає на схід, в напрямку села Липецька Поляна, а до Іршави веде інший шлях, на південний захід, через село Приборжавське.

З Іршави до Імстичова – 12 км.

Громадським транспортом:

Доїхати поїздом до залізничної станції Імстичево (за 2 км від села).

Автобусом до Іршави (є регулярне сполучення Іршава – Ужгород), а звідти місцевим транспортом до села.

З великих міст найзручніше добиратися через Ужгород або Мукачево.

