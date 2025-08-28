З-під землі чутно дивні голоси і стогони людей: на Черкащині є містичне місце, яке вабить туристів

За цілющою водою сюди прибувають як жителі околиць, так і відпочивальники з різних куточків

Національний природний парк "Холодний Яр" — місце з сильною позитивною енергетикою. Тут можна напитися живої води тут із джерела із символічною назвою "Живун".

Про це місце розповість "Телеграф", посилаючись на дані видання "Дзвін". У матеріалі йдеться, що за легендою його створив Андрій Первозваний під час мандрівки Україною. Він нібито вдарив посохом у землю, а з нього потекла жива вода.

Це місце є містичним. Деякі вчені вважають, що на цьому місці було падіння метеориту. Тут нібито часто бачать невідомі літаючі об’єкти, а місцеві кажуть, що з-під землі чуються голоси та стогони.

Люди, які хочуть відчути єднання з природою, залишаються у Холодному Яру на декілька днів. Журналісти пишуть, що тут вони медитують, приносять символічні жертви духам.

Джерело "Живун". Фото - видання "Дзвін"

За цілющою водою сюди прибувають як жителі околиць, так і відпочивальники з різних куточків. Працівники Креселецького лісництва, які піклуються про цю пам'ятку природи, створили комфортні умови для гостей: облаштували зону відпочинку з альтанкою, столом і лавами, захистили джерело дахом та обладнали зручний кам'яний спуск до води.

Що відомо про парк "Холодний Яр"

Національний природний парк "Холодний Яр" створений у січні 2022 року. Він є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Метою створення Парку є забезпечення збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів Середнього Придніпров’я, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Походження системи ярів, що розбігаються на тисячі кілометрів, й досі не мають точного пояснення. Одні науковці вважають, що це старе русло Дніпра, інші вважають, що це місце падіння велетенського метеориту. Саме космічна теорія походження Яру має найбільше прихильників і пояснює ту таємничу енергетичну силу, яку відчувають гості краю.

Національний природний парк "Холодний Яр"

У Холодному Яру особливі кліматичні умови. Статистика твердить, що в навколишніх селах люди живуть значно довше, ніж в інших регіонах України.

Національний природний парк "Холодний Яр"

Про сакральність місця свідчать і дерева старожили: 500-літні дуби, 200-річні волоські горіхи чи 100-літні груші. Ну а віковим рекордсменом є дуб Максима Залізняка, який зареєстрований найстарішим деревом на території України. Йому понад 1000 років, а в обхваті він сягає майже 9 метрів. Вважається: людина, яка доторкнеться до дуба Залізняка, набереться сили і досягне життєвої мети.

Національний природний парк "Холодний Яр"

