Рус

Містика, привиди та страшні крики: де в Україні є свій загадковий "трикутник" (фото, відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Де знаходиться містичне місце Бугайський трикутник
Де знаходиться містичне місце Бугайський трикутник. Фото Колаж "Телеграфу"

Зараз на цьому місці лише порожнє поле та цвинтар

На території Сумської області на місці колишнього хутора Мала Бугайка є загадкове та містичне місце під назвою Бугайський трикутник. Про нього ходить безліч легенд і міфів, а сама лише назва оповита містичними історіями.

Лівим кутом хутора є село Холодник, правим кутом – село Бугаївка. Відомо, що є свідчення про аномальні явища у хуторі починаючи з 1930-х років.

Хутір зник у 1950-х роках. Вже через кілька десятків років там залишилося лише поле та цвинтар.

Кладовище біля Малої Бугайки
Кладовище біля Малої Бугайки. Фото: Олександр Коваленко

«У 1950 роках хутір зрівняли з землею, — розповідає екскурсовод Олександр Коваленко, — повикорчовували фруктові дерева і розорали під колгоспне поле, щоб навіть згадки про цей населений пункт не було. Посеред колгоспного поля лишили кладовище, адже там поховання людей з трьох найближчих поселень. Це вперше, коли в радянщину люди самі жалілися на аномальні явища і це мало такі наслідки. Мешканці зверталися спочатку до голови колгоспу, потім до місцевої, районної та обласної рад, — каже Олександр Коваленко.

Розповідають, що саме паранормальні явища на території трикутника змусили людей буквально втекти з цього місця.

Як виглядає Бугайський трикутник
Бугайський трикутник
Як виглядає Бугайський трикутник
Бугайський трикутник на карті

Дослідники стверджують, що на території трикутника погано працюють механізми (годинник, тракторні двигуни). Також є твердження, що у трикутнику з’являються привиди, які можуть агресивно ставитись до людей, можуть зникати дрібні речі.

Крім того, дехто каже, що час у цьому місці може прискорюватися або зовсім зупинятися, а люди бачать галюцинації, привидів та чують невідомі крики.

Одна з найпоширеніших легенд – про тінь молодої дівчини у білому зі свічкою, яка з’являлась у полі вночі та могла збивати мандрівників із дороги.

Як виглядає Бугайський трикутник
На місці хутора залишився лише цвинтар

Олександр Коваленко розповідає, що у наші дні у Бугайському трикутнику також відбувається щось дивне. Востаннє він був там у 2021 році. Пам’ятає, що з ладу виходила техніка, а його товариш різко погіршив стан здоров’я. Дивно, але як тільки мандрівники повернулися до села Холодник, усе почало працювати, а товариш почував себе краще.

"У 1950-х вважалося, що цим містичним явищам є пояснення. У радянській Україні вперше почали видобувати нафту саме на горі Золотуха на Роменщині. Один край гори — це село Пустовійтівка, а інший — це хутір Мала Бугайка. Чому така назва гори? Верхній шар — це сіль. У сонячну погоду вона виблискувала, немов золото. А під нафтою виявили масштабні поклади залізної руди. Всі ці корисні копалини у взаємодії створюють аномальне магнітне поле", — каже Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про "сатанинські" населені пункти України.

Теги:
#Сумська область #Містичне місце #Бугайський трикутник