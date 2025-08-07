Містика, привиди та страшні крики: де в Україні є свій загадковий "трикутник" (фото, відео)

Зараз на цьому місці лише порожнє поле та цвинтар

На території Сумської області на місці колишнього хутора Мала Бугайка є загадкове та містичне місце під назвою Бугайський трикутник. Про нього ходить безліч легенд і міфів, а сама лише назва оповита містичними історіями.

Лівим кутом хутора є село Холодник, правим кутом – село Бугаївка. Відомо, що є свідчення про аномальні явища у хуторі починаючи з 1930-х років.

Хутір зник у 1950-х роках. Вже через кілька десятків років там залишилося лише поле та цвинтар.

Кладовище біля Малої Бугайки. Фото: Олександр Коваленко

«У 1950 роках хутір зрівняли з землею, — розповідає екскурсовод Олександр Коваленко, — повикорчовували фруктові дерева і розорали під колгоспне поле, щоб навіть згадки про цей населений пункт не було. Посеред колгоспного поля лишили кладовище, адже там поховання людей з трьох найближчих поселень. Це вперше, коли в радянщину люди самі жалілися на аномальні явища і це мало такі наслідки. Мешканці зверталися спочатку до голови колгоспу, потім до місцевої, районної та обласної рад, — каже Олександр Коваленко.

Розповідають, що саме паранормальні явища на території трикутника змусили людей буквально втекти з цього місця.

Бугайський трикутник

Бугайський трикутник на карті

Дослідники стверджують, що на території трикутника погано працюють механізми (годинник, тракторні двигуни). Також є твердження, що у трикутнику з’являються привиди, які можуть агресивно ставитись до людей, можуть зникати дрібні речі.

Крім того, дехто каже, що час у цьому місці може прискорюватися або зовсім зупинятися, а люди бачать галюцинації, привидів та чують невідомі крики.

Одна з найпоширеніших легенд – про тінь молодої дівчини у білому зі свічкою, яка з’являлась у полі вночі та могла збивати мандрівників із дороги.

На місці хутора залишився лише цвинтар

Олександр Коваленко розповідає, що у наші дні у Бугайському трикутнику також відбувається щось дивне. Востаннє він був там у 2021 році. Пам’ятає, що з ладу виходила техніка, а його товариш різко погіршив стан здоров’я. Дивно, але як тільки мандрівники повернулися до села Холодник, усе почало працювати, а товариш почував себе краще.

"У 1950-х вважалося, що цим містичним явищам є пояснення. У радянській Україні вперше почали видобувати нафту саме на горі Золотуха на Роменщині. Один край гори — це село Пустовійтівка, а інший — це хутір Мала Бугайка. Чому така назва гори? Верхній шар — це сіль. У сонячну погоду вона виблискувала, немов золото. А під нафтою виявили масштабні поклади залізної руди. Всі ці корисні копалини у взаємодії створюють аномальне магнітне поле", — каже Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про "сатанинські" населені пункти України.