Настоящий монастырь экзорцистов находится в Закарпатье: где его найти и чем он знаменит (фото)
Это место привлекает туристов
На склонах Карпат, среди туманных долин Закарпатья, прячется село с жутким названием – Имстичево. Это место, где столетиями отдаются отголоски таинственных ритуалов.
"Телеграф" расскажет об этом подробнее. А также как туда доехать.
Легенда о названии села
Местные старожилы передают из поколения в поколение легенду о том, как село получило свое необычное название. Когда-то это место называлось Мистичево – и не зря.
Здесь, в древнем монастыре отцов Василиан, практиковали самый секретный из христианских обрядов – экзорцизм.
По легенде свое нынешнее название село получило благодаря монастырю: здесь издавна практиковали экзорцизм (изгнание злых духов), "отомщали" духам.
Со временем название Мистичево трансформировалось в Имстичево, но мистическая аура этого места осталась неизменной.
Что известно о монастыре
В этом селе есть монастырь отцов Василиан. Каменные кельи с метровыми стенами и глубокими подвалами сохранили свои секреты. Михайловская церковь XVIII века в стиле барокко, с росписями той же эпохи, словно остановила время в своих стенах.
Легенда рассказывает о местном богаче Иване Зейкане, подарившем землю для монастыря. Затем он решил посвятить свою жизнь Богу, постригшись в монахи.
После прихода советской власти, в 1945 году, у монастыря конфисковали 50 га земли, сад, сельскохозяйственный инвентарь, а также лошадей, коров и коз. В марте 1947 года монастырь превратили в тюрьму для монахов василиан. Первыми сюда переместили 32 монаха из Монашеской Горы, а впоследствии — из Малого Березного, Боронявы и Среднего.
В селе есть три церкви – нижняя, средняя и верхняя. Они как бы образуют священный треугольник. Нижняя церковь посвящена Рождеству Святой Богородицы, верхняя – это Михайловская церковь в монастыре. Третья, средняя церковь, появилась не случайно – община специально выбрала для нее место посредине между двумя другими.
На окраине села до сих пор работает старая деревянная водяная мельница конца XIX – начала XX века.
Памятник национального значения
С 1994 года монастырь отцов Василиан находится в реестре памятников архитектуры и градостроительства национального значения. Но для местных жителей он остается не просто историческим спорщудой, а местом, где чувствуется присутствие чего-то большего, чем обычное человеческое понимание.
Туристы приезжают сюда не только посмотреть на архитектурные достопримечательности, но и почувствовать на себе особую атмосферу, которая царит в Имстичево – деревне, где когда-то боролись со злом.
Как добраться до Имстичева
Село Имстичево находится в Иршавском районе Закарпатской области. Расположен в 12 км от города Иршава, на левом берегу реки Боржавы и в 2 км от железнодорожной станции Имстичево.
На автомобиле:
- Езжайте по трассе через Свалява – Иршава.
- Трасса Свалява-Хуст поворачивает к востоку, в направлении села Липецка Поляна, а в Иршаву ведет другой путь, к юго-западу, через село Приборжавское.
- Из Иршавы до Имстичева – 12 км.
Общественным транспортом:
- Доехать поездом до железнодорожной станции Имстичево (в 2 км от села).
- Автобусом в Иршаву (есть регулярное сообщение Иршава – Ужгород), а оттуда местным транспортом в село.
- Из больших городов удобнее всего добираться через Ужгород или Мукачево.
