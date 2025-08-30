Настоящий монастырь экзорцистов находится в Закарпатье: где его найти и чем он знаменит (фото)

Это место привлекает туристов

На склонах Карпат, среди туманных долин Закарпатья, прячется село с жутким названием – Имстичево. Это место, где столетиями отдаются отголоски таинственных ритуалов.

"Телеграф" расскажет об этом подробнее. А также как туда доехать.

Легенда о названии села

Местные старожилы передают из поколения в поколение легенду о том, как село получило свое необычное название. Когда-то это место называлось Мистичево – и не зря.

Здесь, в древнем монастыре отцов Василиан, практиковали самый секретный из христианских обрядов – экзорцизм.

По легенде свое нынешнее название село получило благодаря монастырю: здесь издавна практиковали экзорцизм (изгнание злых духов), "отомщали" духам.

Со временем название Мистичево трансформировалось в Имстичево, но мистическая аура этого места осталась неизменной.

Что известно о монастыре

В этом селе есть монастырь отцов Василиан. Каменные кельи с метровыми стенами и глубокими подвалами сохранили свои секреты. Михайловская церковь XVIII века в стиле барокко, с росписями той же эпохи, словно остановила время в своих стенах.

Легенда рассказывает о местном богаче Иване Зейкане, подарившем землю для монастыря. Затем он решил посвятить свою жизнь Богу, постригшись в монахи.

После прихода советской власти, в 1945 году, у монастыря конфисковали 50 га земли, сад, сельскохозяйственный инвентарь, а также лошадей, коров и коз. В марте 1947 года монастырь превратили в тюрьму для монахов василиан. Первыми сюда переместили 32 монаха из Монашеской Горы, а впоследствии — из Малого Березного, Боронявы и Среднего.

Монастырь отцов Василиан

В селе есть три церкви – нижняя, средняя и верхняя. Они как бы образуют священный треугольник. Нижняя церковь посвящена Рождеству Святой Богородицы, верхняя – это Михайловская церковь в монастыре. Третья, средняя церковь, появилась не случайно – община специально выбрала для нее место посредине между двумя другими.

Церковь посвящена Рождеству Святой Богородицы

На окраине села до сих пор работает старая деревянная водяная мельница конца XIX – начала XX века.

Памятник национального значения

С 1994 года монастырь отцов Василиан находится в реестре памятников архитектуры и градостроительства национального значения. Но для местных жителей он остается не просто историческим спорщудой, а местом, где чувствуется присутствие чего-то большего, чем обычное человеческое понимание.

Туристы приезжают сюда не только посмотреть на архитектурные достопримечательности, но и почувствовать на себе особую атмосферу, которая царит в Имстичево – деревне, где когда-то боролись со злом.

Как добраться до Имстичева

Село Имстичево находится в Иршавском районе Закарпатской области. Расположен в 12 км от города Иршава, на левом берегу реки Боржавы и в 2 км от железнодорожной станции Имстичево.

На автомобиле:

Езжайте по трассе через Свалява – Иршава.

Трасса Свалява-Хуст поворачивает к востоку, в направлении села Липецка Поляна, а в Иршаву ведет другой путь, к юго-западу, через село Приборжавское.

Из Иршавы до Имстичева – 12 км.

Общественным транспортом:

Доехать поездом до железнодорожной станции Имстичево (в 2 км от села).

Автобусом в Иршаву (есть регулярное сообщение Иршава – Ужгород), а оттуда местным транспортом в село.

Из больших городов удобнее всего добираться через Ужгород или Мукачево.

Ранее "Телеграф" писал, что в Черкасской области есть мистическое место, которое привлекает туристов.