Категорично не робіть цього 31 серпня, якщо не хочете залишитися без грошей та добробуту

У неділю, 31 серпня, православні та греко-католики святкують покладання пояса Пресвятої Богородиці. За старим стилем це свято припадало на 13 вересня.

Постарайтеся до них дослухатися!

Сьогодні православна церква згадує день Покладення поясу Пресвятої Богородиці. Ця святиня вважається єдиним предметом, що зберігся від земного життя Діви Марії й дійшов до нашого часу. Вважається, що ця реліквія дарує зцілення від хвороб і допомогу в материнстві.

Що можна робити 31 серпня:

Цього дня віряни моляться Богородиці про здоров’я, захист сім’ї та народження дітей;

Сьогодні важливо займатися благодійними справами, допомагати нужденним;

Це гарний час для примирення та налагодження стосунків;

Цього дня можна планувати нові починання, бо удача супроводжуватиме ваші справи.

Що не можна робити 31 серпня:

Цього дня заборонено сваритися та лаятися. У народі вважали, що це принесе труднощі та біди у життя;

Сьогодні не можна брати й давати гроші в борг, тому що гроші "витікатимуть" з рук;

Не варто займатися тяжкою роботою;

Не можна після заходу сонця виносити сміття, тому що з ними з дому ви "викинете" щастя та добробут.

