Категорически не делайте этого 31 августа, если не хотите остаться без денег и благополучия

Не забывайте придерживаться главных традиций и запретов

В воскресенье, 31 августа, православные и греко-католики празднуют возложение пояса Пресвятой Богородицы. По старому стилю этот праздник припадал на 13 сентября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Сегодня православная церковь вспоминает день Положения пояса Пресвятой Богородицы. Эта святыня считается единственным предметом, сохранившимся от земной жизни Девы Марии и дошедшим до нашего времени. Считается, что эта реликвия дарует исцеление от болезней и помощь в материнстве.

Что можно делать 31 августа:

В этот день верующие молятся Богородице о здоровье, защите семьи и рождении детей;

Сегодня важно заниматься благотворительными делами, помогать нуждающимся;

Это хорошее время для примирения и налаживания отношений;

В этот день можно планировать новые начинания, потому что удача будет сопутствовать вашим делам.

Что можно и нельзя делать 31 августа

Что нельзя делать 31 августа:

В этот день запрещено ссориться и ругаться. В народе считали, что это принесет трудности и беды в жизнь;

Сегодня нельзя брать и давать деньги в долг, потому что деньги будут "утекать" из рук;

Не стоит заниматься тяжелой работой;

Нельзя после заката солнца выносить мусор, потому что с ними из дома вы "выбросите" счастье и благополучие.

