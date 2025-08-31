Категорически не делайте этого 31 августа, если не хотите остаться без денег и благополучия
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не забывайте придерживаться главных традиций и запретов
В воскресенье, 31 августа, православные и греко-католики празднуют возложение пояса Пресвятой Богородицы. По старому стилю этот праздник припадал на 13 сентября.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Сегодня православная церковь вспоминает день Положения пояса Пресвятой Богородицы. Эта святыня считается единственным предметом, сохранившимся от земной жизни Девы Марии и дошедшим до нашего времени. Считается, что эта реликвия дарует исцеление от болезней и помощь в материнстве.
Что можно делать 31 августа:
- В этот день верующие молятся Богородице о здоровье, защите семьи и рождении детей;
- Сегодня важно заниматься благотворительными делами, помогать нуждающимся;
- Это хорошее время для примирения и налаживания отношений;
- В этот день можно планировать новые начинания, потому что удача будет сопутствовать вашим делам.
Что нельзя делать 31 августа:
- В этот день запрещено ссориться и ругаться. В народе считали, что это принесет трудности и беды в жизнь;
- Сегодня нельзя брать и давать деньги в долг, потому что деньги будут "утекать" из рук;
- Не стоит заниматься тяжелой работой;
- Нельзя после заката солнца выносить мусор, потому что с ними из дома вы "выбросите" счастье и благополучие.
Ранее "Телеграф" писал ранее, когда в Украине отмечают День бабушки в 2025 году. Не забудьте подготовить подарки.