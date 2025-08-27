Успіння Пресвятої Богородиці за старим стилем: як відзначають православне свято

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати свят змістилися

Щороку українські православні та греко-католики відзначають велике церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці. За старим стилем дата свята була 28 серпня, а з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар свято відзначають 15 серпня.

"Телеграф" розповість про традиції та заборони свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Коли відзначається церковне свято?

Свято Успіння Пресвятої Богородиці також називають Першою Пречистою. За новим стилем дата свята 15 серпня, за старим стилем — 28 серпня. Цього дня віруючі ходять до церкви на урочисті богослужіння та збираються за святковим столом із родичами та близькими.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці є одним із важливих у церковному календарі, воно належить до двонадесятих — 12 найважливіших урочистостей у християнстві.

У народі вважалося, що після Першої пречистої люди в селах вже закінчили всі важкі господарські роботи та можуть більше відпочивати. Є навіть приказка: "Прийшла Перша Пречиста — стає дівчина речиста". Це означало, що дівчата вже зробили всю роботу і можуть більше говорити та відпочивати. Також, після Першої Пречистої розпочинався сезон весіль.

Успіння Пресвятої Богородиці

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці?

У народі кажуть, що в день Успіння Пресвятої Богородиці не можна ходити босими ногами по росі. У цей день краплі води на траві символізують сльози Богородиці, тому на того, хто намочить ноги в цих краплях, чекають недуги та біди.

Також у народі кажуть, що у свято Першої Пречистої не можна одягати старе та незручне взуття, інакше вас переслідуватимуть труднощі та проблеми.

Цього дня заборонено займатися тяжкою фізичною роботою, а також лаятися, скандалити та заздрити.

