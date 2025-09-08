З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025! Найкрасивіші листівки, яскраві картинки

Цього дня не забудьте привітати рідних із важливим святом

За церковним новоюліанським календарем 8 вересня в Україні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. У народі це важливе церковне свято відоме як Друга Пречиста.

Свято Різдва Богородиці присвячене появі на світ Діви Марії в сім’ї праведних Іоакима та Анни. Довгий час подружжя не могло мати дітей, але палко молилося про дарування спадкоємця і дало обітницю присвятити його Богу.

Якось Анні з’явився ангел і сповістив про скоре народження доньки, якій судилося відіграти особливу роль в історії спасіння світу. Так у подружжя з’явилася Марія. Коли дівчинці було всього три роки, батьки відвели її до храму для служіння Господу. Згодом саме Марії було призначено стати матір’ю Ісуса Христа — Спасителя людства.

Різдво Богородиці здавна має особливе значення для жінок, яких вважають хранительками сімейного роду. Цього дня у храмах відбуваються богослужіння, а віряни звертаються до Божої Матері та просять у святої здоров’я та добробуту для своїх близьких.

