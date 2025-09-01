Військового цинічно відмовилися селити у готелі у Луцьку: що відповіли у скандальному закладі, подробиці конфлікту

Хостес пенсійного віку не хвилювало, що військові приїхали з Донбасу

У Луцьку в готелі "Околиця" стався дуже прикрий інцидент. Адже військовослужбовцю Ярославу Нищику та його побратимам відмовили здати номер. Хостес прямо заявила: "Військових не селимо".

Про це Нищик розповів у мережі. "Телеграф" вирішив з'ясувати усі деталі інциденту, тому звернувся до адміністрації готелю, а також до самого військового.

"Військових не селимо": деталі інциденту

Як пише Нищик, він з побратимами приїхав у Луцьк у відрядження. Вони не забронювали номер завчасно і вирішили поселитись у перший готель, який трапиться. Ним виявилася "Околиця". Чоловіки розділились: Ярослав пішов домовлятись за номер у готель, а його побратим замовити вечерю у кафе. Адже приїхали вони близько 21:00 і були втомлені та голодні.

"Вжик" за 7 годин до виїзду ще був на позиції в Яблунівці поряд Костянтинівки. Нам обіцяють щось розігріти. Я ж іду вирішувати питання з "хостес". В коридорі мене стрічає пані пенсійного віку з невдоволеним обличчям", — розповідає військовий.

Далі у них стається досить неприємна розмова, під час якої "хостес" кілька разів презирливо оцінювала поглядом військового та відповідала досить зневажливо. В ході діалогу виявилось, що "військових у готель не селять".

"Я киплю. Але дуже хочу поїсти і лягти спати.

- Пані, ми сьогодні виїхали з Донбасу. Цілий день в дорозі. Не подумайте, я ж не прошу безкоштовно. Ми заплатимо, — ловлю себе в момент, що я відверто вже принижуюсь. Я прошу в Луцьку, щоб мене за мої гроші нагодували і поклали спати.

- А мені яке діло", — розповідає Нищик.

Закінчилось все тим, що військові таки знайшли, де переночувати. Однак гарячого обіду не було — "Купили хліба, ковбаси і майонез в АТБ. І полягали спати".

Ухилення від відповідей: що кажуть у готелі "Околиця"

"Телеграф" зателефонував в "Околицю", аби з'ясувати усі деталі інциденту. Однак безпосередньо на рецепції готелю кореспонденту відповіли, що не можуть про це говорити і треба телефонувати керівництву. На прохання надати відповідний номер спочатку сказали "погугліть", а потім — "телефонуйте на кухню (тобто у ресторан)".

"Про це треба говорити з керівництвом. Можете зателефонувати в ресторан, може там щось вам скажуть", — відповіли в "Околиці".

У ресторані кореспонденту відповіла працівниця кухні, можливо, кухар чи офіціант, і наголосила, що керівництва ще немає на місці. На питання, а коли будуть, адже розмова відбувалась у понеділок після 11:00, відповіли: "Ми не знаємо. Колись будуть. Точно не скажу". На цьому розмова закінчилась.

Зауважимо, що "Телеграф" також написав військовому, аби дізнатись більше деталей, але станом на 12:30 1 вересня відповіді не отримав.

Готель "Околиця": що скільки коштує і відгуки

"Околиця" — це відпочинковий комплекс, який складається із кафе, готелю та реберні. Розташований комплекс на виїзді із міста, безпосередньо біля траси Луцьк – Рівне – Київ.

Готель "Околиця" відмовив військовим у номері

У готелі є 9 номерів: одномісний — 750 грн, двомісний — 950 грн та напівлюкс — 1200 грн за добу. Зазначається, що готель працює цілодобово, однак про особливі умови заселення нічого не вказано. На фото видно, що номери досить охайні, без нового ремонту, але для ночівлі можуть підійти.

Скільки коштує номер

Номер в "Околиці"

Номер в "Околиці"

Зауважимо, що відгуки про готель зазвичай позитивні, але якщо відкрити Google-відгуки можна побачити оцінку 3,7 та чимало незадоволених клієнтів. Щоправда, більшість скаржилась на обслуговування у ресторані та якість їжі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий купив квиток, але в поїзд його не пустили. В УЗ заявили, що все "правомірно".