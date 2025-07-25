Волонтери врятували з фронту родину з тваринами - але їх вигнали на вулицю цілим селом. Всі деталі скандалу

Біли Янголи вивозили людей під обстрілами

На Вінниччині односелці виганяють з села евакуйовану родину з тваринами. Ба більше, поліція підтримала їх дії — волонтери б'ють на сполох.

Про це повідомляє українська журналістка, письменниця, волонтерка та громадська діячка Лала Тарапакіна. За її словами, тільки вчора, 24 липня, Білі Янголи евакуювали людей з-під Покровська, а вже 25 липня їх виганяють з нового будинку.

"Мешканці села Добрянка, що на Вінниччині, виганяють щойно евакуйовану родину з тваринами (…) Ми разом з Білим Янголом евакуювали з Білицького двох бабусь, 11 собак та 34 коти. Житло їм знайшли інші волонтери, домовились та все підготували", — каже волонтерка.

Евакуйована родина з-під Покровська

Білицьке на карті

Вона додає, що власники будинки не були проти і погодились на таку кількість тварин. Перевозили родину до села майже добу, але вже біля будинку їх зустріли односелці. Вони заборонили навіть вивантажити тварин і дати їм води.

"Основна претензія — в селі не потрібні ваші 11 собак. Бабусі за порадою волонтерів викликали поліцію, вона стала на бік односельців. Староста теж. Поліція виписала евакуйованій родині акт з вимогою виселення впродовж 3 днів. Копію акту дати людям відмовились. Власниця будинку шокована, вона щиро пустила до себе людей, знала про тварин", — каже Тарапакіна.

Наразі люди залишились без дому, а односельці продовжують наполягати на своєму. Волонтерка обурена поведінкою людей, які уявлення не мають, як Білі Янголи ризикували життям, вивозили людей під обстрілами, а тепер їх виганяють з дому.

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