Директорка гімназії у Києві не пускала дітей через шорти. Що відомо про скандал (відео)

Освітній омбудсмен закликала адміністрацію та вчителів припинити перевірки шкільної форми

У гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка Печерського району Києва стався скандал. Директорка не пускала на територію навчального закладу учнів у шортах, при цьому на вулиці була 30-градусна спека.

Про це розповіли у групі "БАТЬКИ SOS". Там опублікували відео, зняте зранку 2 вересня — директор гімназії на вході особисто перевіряла зовнішній вигляд учнів. Вона не пускала дітей у шортах — ані хлопців, ані дівчат. При цьому шорти були "пристойними", досить довгими. Але педагог вимагала "штани чи спідницю".

Варто зауважити, що сама вона була вдягнута у стилі, далекому від ділового. На директорці були джинси та джинсова жилетка.

Директорка гімназії. Фото: скріншот відео

Мами дітей викликали поліцію, яка нічим допомогти не змогла. Маленькі школярики без батьків, яких не пустили, просто плакали біля воріт, — йдеться у повідомленні

Після скандалу директорка пішла на лікарняний

У групі "БАТЬКИ SOS" повідомили, що 03.09.2025 директорка на лікарняному. Там мають сумніви, чи не є це схемою з уникнення відповідальності за інцидент.

Побажайте міцного здоровʼя директорці 109 школи Києва, бо здається мені схема проста: завтра лікарняний, адвокати, пояснення і юхууу — всі забули, можна і далі продовжувати . У мене єдина надія на ЗМІ — не дайте загубитись у вирі подій випадок у 109 школі Києва, це має стати кейсом з власної безпеки для всіх поціновувачів "ділового стилю" і права на освіту — на рівні інстинкту самозбереження, — зазначають у повідомленні

Реакція Управління освіти та інноваційного розвитку

В Управлінні освіти та інноваційного розвитку заявили, що подібна поведінка з боку директорки гімназії є неприпустимою та перепросили учнів та їх батьків. За цим фактом розпочато службове розслідування.

Що каже освітній обмудсмен

Її офіс отримав два звернення від батьків через те, що директорка гімназії №109 виганяла дітей у шортах. Омбудсмен Надія Лещик навела одне зі звернень, в якому батьки наголосили, що 2 вересня, коли директорка не пускала дітей до школи, у столиці (о 9:20) було оголошено повітряну тривогу та працювали сили ППО. В таких умовах деякі діти змушені були самі діставатися додому.

У пункті статуту 6.5 закладу освіти зазначено, що "учні зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд, носити форму встановленого зразка". Проте, наголосила Лещик, ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон.

Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили Надія Лещик

Оббудсмен додала, що "відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини" — враховуючи повітряні тривоги. Лещик закликала педагогів та адміністрацію припинити перевірки одягу учнів та зосередилися на їх безпеці та інших важливих питаннях.

Звертаю увагу, що саме та людина, яка "примусила" учня залишити заклад освіти через одяг, несе в цей час відповідальність за його життя та здоров'я. Буду вживати відповідних заходів реагування Надія Лещик

Що відомо про директорку гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка

За даними сайту Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, директором київської гімназії №109 є Віталія Іванівна Полякова. Вона також є кандидатом психологічних наук та старшим науковим співробітником лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації.

Віталія Іванівна Полякова. Фото: psychology-naes-ua

Раніше "Телеграф" розповідав, які зміни чекають на українських школярів та студентів у новому навчальному році. Серед них — нові предмети, дистанційка та стипендії.