Терехов виступив проти скасування "дистанційки" у школах

У Харкові не збираються скасовувати онлайн-навчання

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував майбутнє скасування наказу №1112 про дистанційне навчання у школах під час війни. Він наголосив, що у місті такий формат навчання продовжуватиметься.

Про це міський голова написав у своєму Telegram-каналі. За його словами, цей наказ ставив загрозу освіті тисяч українських дітей.

"Онлайн-навчанню у Харкові – бути. І крапка. Завтра буде скасовано наказ, який поставив під загрозу освіту тисяч українських дітей. Тих, хто змушений був виїхати. Тих, хто рятувався від війни. Тих, хто просто хотів продовжити вчитися в українській школі, — з українськими вчителями, українською мовою, рідними однокласниками", — наголосив Терехов.

Він пояснив, що цей наказ позбавляв дітей за кордоном доступу до української освіти, змушував переселенців ходити до шкіл "за місцем тимчасового проживання", вимагав мати щонайменше 20 учнів у дистанційному класі – коли за законом достатньо 5.

"Ми цього не прийняли. Тому що Харків — місто, яке тримає не лише оборону, а й свою систему освіти. Ми зберігаємо свої школи, вчителів та можливість навчатися. Не важливо, де сьогодні дитина – у Харкові, Львові чи Варшаві. Важливо, що вона залишається з Україною. І онлайн-освіта – це теж про боротьбу. За дітей." За майбутнє", — пише Терехов.

Наказ №1112 — що про нього відомо

Наказ №1112 значно обмежував дистанційне навчання та змушував більше дітей йти до звичайних класів. Документ поділяв школи на дві категорії, залежно від укриттів.

Так, школи без укриттів могли працювати лише дистанційно. Проте була важлива умова — щонайменше 20 учнів у класі замість попередніх п’яти. А школи з укриттями у радіусі 500 метрів мали працювати очно чи змішано.

Для маленьких шкіл такі умови були проблемними, особливо у селах, де не вистачало учнів на формування дистанційних класів.

Ліквідація наказу №1112

Майбутній перший віцепрем’єр України Михайло Федоров заявляв, що наказ Міністерства освіти №1112 про дистанційне навчання у школах під час війни буде скасовано 18 липня. Він зазначав, що разом із депутатами шукатимуть ідеї виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Однак поки що незрозуміло, який саме документ прийде на зміну скасованому наказу і які будуть нові правила дистанційного навчання.

Після заяв Ігоря Терехова Федоров опублікував ще один пост про ліквідацію наказу.

"Учора анонсував ліквідацію Наказу Міносвіти № 1112 та розповів, що разом з депутатами шукатимемо шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені COVID-19 і повномасштабною війною. Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує", — пише він.

Зазначається, що громади та депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де у класах навчається дітей менше, ніж передбачено Наказом №1112. Саме тому його буде скасовано.

"Ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли вчитися офлайн безпечно в будь-яких умовах. Продовжимо добиватися нашої мети з огляду на потреби та запити школярів, батьків та педагогів", — підсумував Федоров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українських школах з 1 вересня будуть запроваджені зміни. Наразі особливу увагу приділяють проєкту "Школа офлайн" та створенню підземних укриттів-шкіл.