"Вампіри та монстри" залітають в дома українців. Що робити при зустрічі з цією твариною

Ці тварини, насправді роблять для людей багато корисного

Кажани часто дуже лякають людей, про них є багато міфів — наприклад, що вони заплутуються у волоссі. Інколи вони помилково залітають до будинків, в цьому випадку важливо не розгубитися, не нашкодити тварині та не завдати собі зайвого стресу.

Що робити, якщо в дім залетів кажан, розповіли на Facebook-сторінці Національного природного парку Голосіївський. Важливо не злякати тварину, адже вона може стати агресивною.

Я не вампір і не збираюся заплутуватися у твоє волосся. Якщо я випадково залетів до твого дому, будь ласка, не бий мене і не бійся. Це була лише помилка, я не хотів тебе налякати. Якщо ти знайдеш мене на землі, мені може бути важко знову піднятися в повітря. У такому разі ти можеш допомогти мені — візьми рушник, обережно підніми мене та винеси назовні. Обіцяю, щойно відчую свіже повітря, я полечу далеко, швидше, ніж ти думаєш, — йдеться у повідомленні від імені кажана

Що робити, якщо кажан залетів у будинок

Кажан спить, загорнувшись у крила

Якщо кажан літає по будинку, треба вимкнути світло всередині, а надворі, навпаки, увімкнути. Двері треба лишити відчиненими й кажан скоро знайде вихід та вилетить.

Кажан дуже корисний для екосистеми

Кажани поїдають велику кількість шкідливих для сільського господарства комах, що допомагає контролювати їхню популяцію без використання хімікатів. Також ці тварини поїдають комарів та інших комах, що докучають людям. Крім того, деякі види запилюють рослини та розповсюджують насіння, сприяючи відновленню лісів. Кажани є індикатором здоров'я довкілля — якщо вони є, все добре.

Кажани відпочивають вниз головою

Кажан — унікальна тварина

Кажани — єдині ссавці на планеті, здатні до справжнього, активного польоту. Їхні крила — це унікальна мембрана шкіри, розтягнута між видовженими кістками пальців.

Мордочка кажана доволі страхітлива

Кажани використовують ехолокацію для орієнтування в просторі. Вони створюють точну "карту" навколишнього середовища за відлунням високочастотних звукових імпульсів, що вони випускають. Людина не чує цих звуків.

Кажани можуть утворювати величезні колонії з мільйонів особин. Деякі види сплять догори ногами, що дозволяє їм легко стартувати для польоту.

Чому кажани залітають в будинки та кусають людей

Нещодавно кажани вкусили двох людей на Сумщині, та трьох у Черкасах. Всі випадки сталися, коли люди намагалися вигнати їх зі своїх помешкань (балконів чи будинків).

Зараз триває сезон міграції кажанів — вони шукають місце для зимівлі. Зазвичай на людей ці тварини не нападають, якщо їх не лякати чи провокувати. Укус є реакцією самозахисту від небезпеки.

При укусі кажана треба негайно звернутися до лікаря. Вони можуть бути переносниками вірусу, який викликає захворювання на сказ. Без належної медичної допомоги та вчасного лікування летальність сказу сягає 100%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гігант серед кажанів опинився на межі зникнення в Україні. Це найбільший кажан Європи з розмахом крил до 46 см.