У Львові помітили диких звірів: вони можуть бути небезпечними (фото)

Місцеві паблики попереджають про обережність

У Львові помітили диких кабанів. Небезпечні звірі переходили дорогу у темний час доби та потрапили на камеру.

Відповідне фото опублікував місцевий Telegram-канал "Типовий Львів". Швидше за все знімок був зроблений з автомобіля, що проїжджав.

"Обережно! Кабанів побачили ввечері на об’їзній Львова біля "Епіцентру", – йдеться у публікації.

Дикі кабани у Львові

Чи небезпечні дикі кабани для людини?

Дикі кабани можуть бути небезпечні для людини через свою силу, розміри та здатність наносити серйозні травми. Вони можуть нападати, захищаючи потомство або якщо відчувають загрозу, а також якщо поранені або хворі на сказ. Особливо небезпечні самки, що захищають поросят, та поранені секачі.

Крім того, напад кабана можуть спровокувати несподівана зустріч, різкі рухи та спроби втекти. Фахівці радять не дивитися тварині у вічі та не повертатися до неї спиною.

Нагадаємо, останнім часом це не рідкість в українських містах. Так, нещодавно дикий кабан вирішив скупатися в морі в Лебедівці на Одещині, де ці тварини активізувалися останнім часом, і потрапив на відео. Туристи безстрашно зняли водні процедури.

Раніше в тому ж регіоні в Сергіївці кілька кабанів бігали дорогою, ледь не створюючи аварійні ситуації, прогулювалися доріжками санаторіїв і теж приймали ванну.