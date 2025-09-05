Його життя забрав трагічний випадок: як загинув і де похований зірка "Маски-Шоу" Вадим Поплавський

Він народився в Одесі, але трагічно загинув у Воронезькій області Росії

Вадим Поплавський — відомий український комік та актор, який прославився як один із учасників комік-трупи "Маски" та зірка гумористичного телесеріалу "Маски-Шоу". Цього дня, 5 вересня 1993 року, артист трагічно загинув у Воронезької області, йому було лише 34 роки.

"Телеграф" розповість, що відомо про обставини смерті Вадима Поплавського і де поховали.

Вадим Поплавський — що про нього відомо?

Вадим Поплавський народився 1 квітня 1959 року в Одесі. Після школи у 1982 році закінчив Одеський інститут інженерів морського транспорту. Незважаючи на серйозну технічну освіту, Поплавський з юності захоплювався пантомімою і виявляв артистичні таланти. Тож вирішив пов’язати своє життя саме з творчою сферою.

Вадим Поплавський з юності захоплювався пантомімою

Відомо, що Вадим Поплавський працював у самодіяльних творчих колективах, де виявив себе як талановитий актор пантоміми. Також він знімався у кіно — ролі у фільмах "Астенічний синдром", "Чуттєвий міліціонер" та кількох інших.

У 1992 році Поплавський отримав запрошення на зйомки перших випусків "Маски-Шоу". Він настільки вразив колектив своїм талантом і дотепністю, що його прийняли до колективу як постійного учасника трупи.

Вадим Поплавський мав серйозну інженерну освіту

До речі, треба сказати, що серіал "Маски-Шоу", знятий у стилі німого кіно з елементами клоунади та ексцентрики, набув неймовірної популярності серед глядачів у 1990-х роках. Тож Вадим поплавський мав усі шанси стати справжньою зіркою цього жанру. Однак життя розпорядилося інакше.

Вадим Поплавський став учасником "Маски-шоу" у 1992 році

Як загинув та де похований Поплавський?

Творча кар’єра та життя артиста раптово обірвалося 5 вересня 1993 року. Під час автопробігу Рига-Одеса Вадим Поплавський трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Відомо, що актори пересувалися машинами з каскадерами за кермом на трасі М-4.

Вадим Поплавський став справжньою зіркою "Маски-Шоу"

З невідомої причини на зустрічну смугу раптово вилетіла вантажівка. Водій-каскадер Микола Воров намагався відвести машину від удару, проте його зачепило по дотичній. Внаслідок ДТП 34-річний актор Вадим Поплавський загинув на місці аварії, а водій Воров — помер за кілька днів у лікарні.

Відомо, що зірку "Маски-Шоу" поховали на Таїровському кладовищі у рідній Одесі. У Поплавського залишилися дві дочки — Сніжана та Єва.

Могила Вадима Поплавського в Одесі

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав зрадник Медведчук під час судилища над українським дисидентом Стусом.