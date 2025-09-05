Его жизнь унесла трагическая случайность: как погиб и где похоронен звезда "Маски-Шоу" Вадим Поплавский

Он родился в Одессе, но трагически погиб в Воронежской области России

Вадим Поплавский — известный украинский комик и актер, который прославился, как один из участников комик-труппы "Маски" и звезда юмористического телесериала "Маски-Шоу". В этот день, 5 сентября 1993 года, артист трагически погиб в воронежской области, ему было всего 34 года.

"Телеграф" расскажет, что известно об обстоятельствах смерти Вадима Поплавского и где похоронили.

Вадим Поплавский — что о нем известно?

Вадим Поплавский родился 1 апреля 1959 года в Одессе. После школы в 1982 году окончил Одесский институт инженеров морского транспорта. Несмотря на серьезное техническое образование, Поплавский с молодости увлекался пантомимой и проявлял артистические таланты. Так что решил связать свою жизнь именно с творческой сферой.

Вадим Поплавский с молодости увлекался пантомимой

Известно, что Вадим поплавский работал в самодеятельных творческих коллективах, где проявил себя, как талантливый актер пантомимы. Также он снимался в кино — роли в фильмах "Астенический синдром", "Чувствительный милиционер" и нескольких других.

В 1992 году Поплавский получил приглашение на съемки первых выпусков "Маски-Шоу". Он настолько поразил коллектив своим талантом и остроумностью, что его приняли в коллектив, как постоянного участника труппы.

Вадим Поплавский имел серьезное инженерное образование

К слову, надо сказать, что сериал "Маски-Шоу", снятый в стиле немого кино с элементами клоунады и эксцентрики, получил невероятную популярность среди зрителей в 1990-х годах. Так что у Вадима поплавского были все шансы стать настоящей звездой этого жанра. Однако жизнь распорядилась иначе.

Вадим Поплавский стал участником "Маски-шоу" в 1992 году

Как погиб и где похоронен Поплавский?

Творческая карьера и жизнь артиста внезапно оборвалась 5 сентября 1993 года. Во время автопробега Рига-Одесса Вадим Поплавский трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Известно, что актеры передвигались на машинах с каскадерами за рулем на трассе М-4.

Вадим Поплавский стал настоящей звездой "Маски-Шоу"

По неизвестной причине на встречную полосу внезапно вылетел грузовик. Водитель-каскадер Николай Воров пытался увести машину от удара, однако его зацепило по касательной. В результате ДТП 34-летний актер Вадим Поплавский погиб на месте аварии, а водитель Воров — умер через несколько дней в больнице.

Известно, что звезду "Маски-Шоу" похоронили на Таировском кладбище в родной Одессе. У Поплавского остались две дочери — Снежана и Ева.

Могила Вадима Поплавского в Одессе

