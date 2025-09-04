Не живуть разом понад п’ять років: як виглядає і що відомо про дружину словацького прем’єра Роберта Фіцо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Політик живе з іншою жінкою попри офіційний шлюб
Роберт Фіцо — багаторічний прем’єр-міністр Словаччини, який 2 вересня зустрівся в Москві з Путіним, має насичене особисте життя. Він офіційно одружений із жінкою на ім’я Світлана, але вже понад 5 років не живе з нею.
"Телеграф" розповість, що відомо про шлюб Фіцо зі Світланою та його стосунки з іншою жінкою.
Світлана Фіцова – що про неї відомо?
Офіційною дружиною прем’єр-міністра Словаччини є Світлана Фіцова. Вони познайомилися під час навчання в Університеті Коменського у Братиславі, були однокурсниками. А вже у 1988 році одружилися.
Відомо, що Світлана народилася 6 вересня 1964 року у словацькому місті Жиліна, їй 60 років. Вона збудувала блискучу кар’єру у сфері громадянського права, є практикуючою юристкою і викладачкою, має науковий ступінь доцентки в Університеті Коменського. Також дружина прем’єра володіє юридичною фірмою у Братиславі.
Світлана Фіцова – важлива постать у юридичному співтоваристві Словаччини. При цьому вона обрала непублічне життя і не втручалася в політичні справи чоловіка. У мережі дуже мало фото спільних виходів Роберта Фіцо із дружиною.
Фіцо має іншу жінку?
Водночас словацькі ЗМІ пишуть, що Роберт Фіцо з 2019 року не живе із дружиною Світланою, незважаючи на те, що офіційно вони досі одружені. Більше того, ходять чутки про новий роман словацького прем’єра з дівчиною на ім’я Катаріна Салаєва.
Так, у липні 2024 року видання Denník N опублікувало фото Роберта Фіцо з Катаріною на відпочинку у Хорватії. Також у ЗМІ є інформація, що прем’єр-міністр з 2020 року живе разом із Салаєвою, не оформивши розлучення із дружиною Світланою.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Віктор Ющенко показав кохану дружину у день народження. Як зараз виглядає колишня перша леді України.