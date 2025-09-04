Не живуть разом понад п’ять років: як виглядає і що відомо про дружину словацького прем’єра Роберта Фіцо

Політик живе з іншою жінкою попри офіційний шлюб

Роберт Фіцо — багаторічний прем’єр-міністр Словаччини, який 2 вересня зустрівся в Москві з Путіним, має насичене особисте життя. Він офіційно одружений із жінкою на ім’я Світлана, але вже понад 5 років не живе з нею.

"Телеграф" розповість, що відомо про шлюб Фіцо зі Світланою та його стосунки з іншою жінкою.

Світлана Фіцова – що про неї відомо?

Офіційною дружиною прем’єр-міністра Словаччини є Світлана Фіцова. Вони познайомилися під час навчання в Університеті Коменського у Братиславі, були однокурсниками. А вже у 1988 році одружилися.

Роберт Фіцо і його дружина Світлана. Фото: Getty Images

Відомо, що Світлана народилася 6 вересня 1964 року у словацькому місті Жиліна, їй 60 років. Вона збудувала блискучу кар’єру у сфері громадянського права, є практикуючою юристкою і викладачкою, має науковий ступінь доцентки в Університеті Коменського. Також дружина прем’єра володіє юридичною фірмою у Братиславі.

Роберт Фіцо та Світлана познайомилися в університеті. Фото: Getty Images

Світлана Фіцова – важлива постать у юридичному співтоваристві Словаччини. При цьому вона обрала непублічне життя і не втручалася в політичні справи чоловіка. У мережі дуже мало фото спільних виходів Роберта Фіцо із дружиною.

Роберт Фіцо і Світлана одружилися у 1988 році і залишаються у шлюбі досі. Фото: Getty Images

Фіцо має іншу жінку?

Водночас словацькі ЗМІ пишуть, що Роберт Фіцо з 2019 року не живе із дружиною Світланою, незважаючи на те, що офіційно вони досі одружені. Більше того, ходять чутки про новий роман словацького прем’єра з дівчиною на ім’я Катаріна Салаєва.

Так, у липні 2024 року видання Denník N опублікувало фото Роберта Фіцо з Катаріною на відпочинку у Хорватії. Також у ЗМІ є інформація, що прем’єр-міністр з 2020 року живе разом із Салаєвою, не оформивши розлучення із дружиною Світланою.

Роберт Фіцо та його нова дівчина на відпочинку в Хорватії. Фото: Denník N

