Пішов зі сцени та заробляє незвичною справою: куди зник зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров

Актор зараз не виступає на сцені

Володимир Комаров — відомий український комік, який багато років був актором гумористичної трупи "Маски", як і Борис Барський. Згодом артист почав створювати власні проєкти та змінив сферу діяльності.

"Телеграф" розкаже про кар'єру гумориста, де він зараз і чим займається.

Що відомо про Володимира Комарова

Комаров народився у 1964 році на Кіровоградщині. Згодом родина переїхала в Одесу. У шкільні роки Володимир почав займатися пантомімою. Навчався один семестр в Одеському інституті харчової промисловості імені Ломоносова. Протягом 3 років Комаров проходив службу матросом на Північному флоті.

Комаров зі школи почав займатися пантомімою, фото з мережі

Упродовж 3 років гуморист був актором Ансамблю пантоміми та клоунади "Маски" при Одеській обласній філармонії. Після цього 2 роки працював у Київському естрадному театрі "Шарж". У 1989 році Комаров повернувся у студію "Маски", де брав участь у скетчах.

Комаров грав у студії "Маски", фото з мережі

У 2002 році Володимир вийшов з трупи "Маски" і створив комік-дует "Одеколон" разом із Олексієм Агоп’яном. Через 3 роки гуморист заснував музичний гурт "Д-ръ БрМенталь". Колектив виконував пісні та демонстрував гумористичні номери.

Комаров створював гурт "Д-ръ БрМенталь", фото з мережі

Коміки вперше виступили на джаз-карнавалі в Одесі у 2005 році. Через 2 роки вони випустили дебютний альбом. Гумористи виконували треки у жанрі рок-н-ролу та блюзу.

Комаров також знімався у стрічках "Чеховські мотиви", "Настроювач", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Іван сила".

Де зараз Володимир Комаров

З 2010-х років Комаров проводить екскурсії по Одесі, демонструючи туристам цікаві місця. Паралельно він виготовляє курильні люльки, будучи єдиним майстром таких виробів в Одесі.

Комаров створює курильні люльки, фото з соцмереж актора

Чоловік розповідав в інтерв'ю OBOZ.UA, що хотів палити справжній тютюн, якого немає у магазинних цигарках. Він навчився робити люльки самостійно, з роликів на Youtube. За словами Володимира, один виріб не може коштувати дешевше, ніж 100 доларів. Також гуморист зізнався, що він отримуватиме пенсію у розмірі 2 тисяч гривень.

"Щоб вистачало на щоденні витрати, а якщо ще вдасться виїхати хоч раз на рік у відпустку — взагалі чудово. Поки що на поїздки не вистачає: у мене пенсія буде 2 тисячі гривень. Ну, у нас таке життя зараз в Україні, що вдієш", — зазначив комік.

Комаров проводить екскурсії по Одесі, фото з соцмереж актора

Також Комаров розповів, що вже давно не працює в одеському театрі "Маски", хоча іноді може знятися на прохання акторів для реклами. Також він дружить майже 50 років з Борисом Барським, який грає у цьому театрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник актор Георгій Делієв з "Маски-шоу". Він оскандалився заявою про українську мову.