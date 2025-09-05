"Сподіваюся, це не вплине на якість освіти". Нардеп розповів про зимову вступну кампанію

У серпні Володимир Зеленський анонсував зміни для студентів

Додаткова зимова вступна кампанія була анонсована президентом України Володимиром Зеленським. Зараз триває розробка ідей щодо неї.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня". За його словами, він поки не бачив змістовних пропозицій щодо зимової вступної кампанії.

Всі, хто міг вступити, вступив. Також буде шанс вступити під час додаткової хвилі. Можливо, це для тих, хто з якихось причин не мав усіх необхідних документів на момент проведення літньої кампанії Сергій Бабак

Також є перспектива, що зимовою компанією скористаються ті абітурієнти, які не вступили в обрані виші, чи недобрали балів. Хай там як, Бабак має сподівання, що умови зимової вступної кампанії будуть розроблені таким чином, щоб не зашкодити якості освіти.

Гадаю, що Кабінет міністрів напрацює й презентує ідеї зимової кампанії. І сподіваюся, що вони не вплинуть на якість освіти та відбору абітурієнтів Сергій Бабак

Зимова вступна компанія в Україні — що відомо

У серпні Володимир Зеленський анонсував низку змін для студентів. Серед них — запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів. Вона дасть змогу тим, хто з якихось причин не зміг вступити до навчального закладу під час літньої кампанії, не чекати цілий рік.

Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти за конкурсом Володимир Зеленський

