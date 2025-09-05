"Надеюсь, это не повлияет на качество образования". Нардеп рассказал о зимней вступительной кампании

В августе Владимир Зеленский анонсировал изменения для студентов

Дополнительная зимняя вступительная кампания была анонсирована президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас идет разработка идей относительно нее.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью изданию "Дзеркало тижня". По его словам, он пока не видел содержательных предложений по зимней вступительной кампании.

Все, кто мог поступить, поступил. Также будет шанс вступить в дополнительную волну. Возможно, это для тех, кто по каким-то причинам не имел всех необходимых документов на момент проведения летней кампании Сергей Бабак

Также есть перспектива, что зимней компанией воспользуются те абитуриенты, которые не поступили в избранные вузы или недобрали баллы. Как бы то ни было, Бабак надеется, что условия зимней вступительной кампании будут разработаны таким образом, чтобы не повредить качеству образования.

Думаю, что Кабинет Министров наработает и презентует идеи зимней кампании. И надеюсь, что они не повлияют на качество образования и отбора абитуриентов Сергей Бабак

Зимняя вступительная компания в Украине — что известно

В августе Владимир Зеленский анонсировал ряд изменений для студентов. Среди них – введение зимней вступительной кампании для абитуриентов. Она позволит тем, кто по каким-то причинам не смог поступить в учебное заведение во время летней кампании, не ждать целый год.

Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось пройти по конкурсу Владимир Зеленский

