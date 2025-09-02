Ось як треба готуватись до 1 вересня: студенти КПІ стали героями ТікТок (відео)

Ролик активно коментують в мережі

Студенти "зачистили" полички з алкоголем на посвяту 1 вересня. Магазин "Фора" біля поляни Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського показали в мережі.

Відповідне відео опубліковане у ТікТок. Ролик вже набрав сотні тисяч переглядів, та десятки тисяч вподобайок.

Коментатори писали, що немає нічого стабільнішого ніж студентське життя, та теж хотіли приєднатися. Здається, частина глядачів з ностальгією згадувала схожі часи та заходи у своєму житті.

Водночас деякі українці писали, що купувати так багато води – це ознака слабкості. Інші навпаки зазначали, що напиватися в хлам шкідливо для здоров'я та гаманця, і взагалі незрозуміло, для чого це робити.

Хтось відповідав, що раніше таке було кожну п'ятницю, а інші шкодували батьків, яким треба запасатися заспокійливим з початком нового навчального року.

Загалом, висновок все ж такий: студенти – є студенти.

