У цю пастку потрапляють більшість покупців: як маніпулюють магазини

Це не завжди йде на користь покупця

У більшості магазинах та аптеках можуть пропонувати створити бонусні та накопичувальні карти, на які "крапатимуть" кешбек тощо.

Їх активно пропонують, обіцяючи вигідні покупки та спеціальні знижки. На перший погляд, це виглядає як спосіб економії та винагороди за лояльність, але насправді мета таких програм зовсім інша, як пояснює "Телеграф".

Магазин

Основна задача магазинів — зробити клієнта постійним. Для цього видаються дисконтні карти та пропонуються накопичувальні бонуси, щоб покупець повірив у вигідність покупок саме у цій мережі.

Однак правила нарахування бонусів часто незрозумілі: як саме вони обчислюються, на які товари поширюються та коли їх можна використати. Деякі акції діють лише в обмежені дні, інші — на конкретні товари, що робить накопичення балів майже неможливим.

Отже, варто уважно читати умови карт і порівнювати реальні ціни, замість того щоб сліпо слідувати маркетинговим обіцянкам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що покупець може двічі заплатити за товар. Ми пояснили, як можуть обманювати магазини.