В эту ловушку попадают большинство покупателей: как манипулируют магазины

Это не всегда идет на пользу покупателя

В большинстве магазинах и аптеках могут предлагать создать бонусные и накопительные карты, на которые будут "капать" кэшбек и тому подобное.

Их активно предлагают, обещая выгодные покупки и специальные скидки. На первый взгляд, это выглядит как способ экономии и вознаграждения за лояльность, но на самом деле цель таких программ совсем другая, как объясняет "Телеграф".

Магазин

Основная задача магазинов — сделать клиента постоянным. Для этого выдаются дисконтные карты и предлагаются накопительные бонусы, чтобы покупатель поверил в выгодность покупок именно в этой сети.

Однако правила начисления бонусов часто непонятны: как именно они исчисляются, на какие товары распространяются и когда их можно использовать. Некоторые акции действуют только в ограниченные дни, другие — на конкретные товары, что делает накопление баллов почти невозможным.

Так что стоит внимательно читать условия карт и сравнивать реальные цены, вместо того чтобы слепо следовать маркетинговым обещаниям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что покупатель может дважды заплатить за товар. Мы объяснили, как могут обманывать магазины.