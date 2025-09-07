З Днем підприємця України 2025! Найкращі листівки для привітань
Не забудьте привітати ділових людей з їхнім професійним святом
В Україні День підприємця, згідно з календарем важливих подій, відзначається щорічно у першу неділю вересня. Це свято було започатковано указом президента Леоніда Кучми у жовтні 1998 року. Цього року він припадає на 7 вересня.
Навіть за умов війни підприємці продовжують працювати, виробляти товари та послуги, що допомагає підтримувати економіку. Вони створюють робочі місця, хай й у складних умовах. Своєю діяльністю вони допомагають країні з фінансуванням оборони та соціальних потреб.
Цього дня заведено вітати підприємців, організовувати святкові заходи та вручати їм нагороди та грамоти. Якщо серед ваших знайомих є представники бізнесу, не забудьте висловити їм свої найкращі побажання, а також наголосити на значущості та цінності їхньої праці.
"Телеграф" підготував барвисті листівки та картинки, щоб ви могли привітати їх у соцмережах та месенджерах. Надішліть тепле привітання близьким, колегам або просто знайомим підприємцям з їхнім професійним святом — з побажаннями успіху, процвітання, доходу та гармонії у цей непростий для країни час.
З Днем підприємця 2025: листівки та картинки
