З Днем підприємця України 2025! Найкращі листівки для привітань

Не забудьте привітати ділових людей з їхнім професійним святом

В Україні День підприємця, згідно з календарем важливих подій, відзначається щорічно у першу неділю вересня. Це свято було започатковано указом президента Леоніда Кучми у жовтні 1998 року. Цього року він припадає на 7 вересня.

Навіть за умов війни підприємці продовжують працювати, виробляти товари та послуги, що допомагає підтримувати економіку. Вони створюють робочі місця, хай й у складних умовах. Своєю діяльністю вони допомагають країні з фінансуванням оборони та соціальних потреб.

Цього дня заведено вітати підприємців, організовувати святкові заходи та вручати їм нагороди та грамоти. Якщо серед ваших знайомих є представники бізнесу, не забудьте висловити їм свої найкращі побажання, а також наголосити на значущості та цінності їхньої праці.

"Телеграф" підготував барвисті листівки та картинки, щоб ви могли привітати їх у соцмережах та месенджерах. Надішліть тепле привітання близьким, колегам або просто знайомим підприємцям з їхнім професійним святом — з побажаннями успіху, процвітання, доходу та гармонії у цей непростий для країни час.

З Днем підприємця 2025: листівки та картинки

Цього дня відзначається важливе церковне свято. "Телеграф" писав, що не можна робити у неділю, 7 вересня.