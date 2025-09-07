Якщо зробите це сьогодні 7 вересня — довго житимете зі сльозами і неприємностями

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна рахувати гроші і брати подарунки

Цієї неділі віряни православної та греко-католицької церкви в Україні відзначають одразу кілька церковних свят. Згідно з новоюліанським календарем, на 7 вересня припадає передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, а також згадують мученика Созонта Помпеольського, преподобномученика Макарія Канівського, ігумена Пінського та Переяславського чудотворця.

Цього дня розпочинали підготовку до свята Різдва Пресвятої Богородиці, яке відзначається 8 вересня (21 вересня за старим стилем): наводили лад в оселі, готували частування та звали гостей на святкове застілля.

Що не можна робити 7 вересня

Рахувати свої доходи та запаси – можна залишитися ні з чим.

Приймати подарунки від незнайомих людей — до пліток.

Давати або позичати гроші і хліб — до неприємностей.

Народні прикмети 7 вересня

Високий політ птахів – ознака теплої зими.

Фото: freepik

Білі хмари, що пливуть небом, — до поганої погоди.

Чорні хмари – до дощу.

Відсутність хмар на небі – на вітряну та морозну зиму.

У кого іменини 7 вересня

Цього дня іменини святкують Петро, Степан, Андрій, Євген, Михайло, Іван та Григорій.

Свята та події 7 вересня

День підприємця в Україні

День військової розвідки в Україні

День кіберспорту в Україні

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба.

Всесвітній день поінформованості про міодистрофію Дюшена (World Duchenne Awareness Day)

Всесвітній день знищення військової іграшки

День пам’яті Google (Google Commemoration Day)

Нагадаємо, що у першому місяці осені багато державних свят.