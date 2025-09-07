Якщо зробите це сьогодні 7 вересня — довго житимете зі сльозами і неприємностями
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна рахувати гроші і брати подарунки
Цієї неділі віряни православної та греко-католицької церкви в Україні відзначають одразу кілька церковних свят. Згідно з новоюліанським календарем, на 7 вересня припадає передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, а також згадують мученика Созонта Помпеольського, преподобномученика Макарія Канівського, ігумена Пінського та Переяславського чудотворця.
Цього дня розпочинали підготовку до свята Різдва Пресвятої Богородиці, яке відзначається 8 вересня (21 вересня за старим стилем): наводили лад в оселі, готували частування та звали гостей на святкове застілля.
Що не можна робити 7 вересня
- Рахувати свої доходи та запаси – можна залишитися ні з чим.
- Приймати подарунки від незнайомих людей — до пліток.
- Давати або позичати гроші і хліб — до неприємностей.
Народні прикмети 7 вересня
- Високий політ птахів – ознака теплої зими.
- Білі хмари, що пливуть небом, — до поганої погоди.
- Чорні хмари – до дощу.
- Відсутність хмар на небі – на вітряну та морозну зиму.
У кого іменини 7 вересня
Цього дня іменини святкують Петро, Степан, Андрій, Євген, Михайло, Іван та Григорій.
Свята та події 7 вересня
- День підприємця в Україні
- День військової розвідки в Україні
- День кіберспорту в Україні
- Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба.
- Всесвітній день поінформованості про міодистрофію Дюшена (World Duchenne Awareness Day)
- Всесвітній день знищення військової іграшки
- День пам’яті Google (Google Commemoration Day)
Нагадаємо, що у першому місяці осені багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у вересні 2025 року.