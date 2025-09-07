Рус

Якщо зробите це сьогодні 7 вересня — довго житимете зі сльозами і неприємностями

Тетяна Кармазіна
Яке сьогодні свято – передсвято Різдва Пресвятої Богородиці
Яке сьогодні свято – передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна рахувати гроші і брати подарунки

Цієї неділі віряни православної та греко-католицької церкви в Україні відзначають одразу кілька церковних свят. Згідно з новоюліанським календарем, на 7 вересня припадає передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, а також згадують мученика Созонта Помпеольського, преподобномученика Макарія Канівського, ігумена Пінського та Переяславського чудотворця.

Цього дня розпочинали підготовку до свята Різдва Пресвятої Богородиці, яке відзначається 8 вересня (21 вересня за старим стилем): наводили лад в оселі, готували частування та звали гостей на святкове застілля.

Що не можна робити 7 вересня

  • Рахувати свої доходи та запаси – можна залишитися ні з чим.
  • Приймати подарунки від незнайомих людей — до пліток.
  • Давати або позичати гроші і хліб — до неприємностей.

Народні прикмети 7 вересня

  • Високий політ птахів – ознака теплої зими.
птах сидить на гілці восени
Фото: freepik
  • Білі хмари, що пливуть небом, — до поганої погоди.
  • Чорні хмари – до дощу.
  • Відсутність хмар на небі – на вітряну та морозну зиму.

У кого іменини 7 вересня

Цього дня іменини святкують Петро, Степан, Андрій, Євген, Михайло, Іван та Григорій.

Свята та події 7 вересня

  • День підприємця в Україні
  • День військової розвідки в Україні
  • День кіберспорту в Україні
  • Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба.
  • Всесвітній день поінформованості про міодистрофію Дюшена (World Duchenne Awareness Day)
  • Всесвітній день знищення військової іграшки
  • День пам’яті Google (Google Commemoration Day)

Нагадаємо, що у першому місяці осені багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у вересні 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Різдво Пресвятої Богородиці.