Коридор затемнень і "кривава" повня 7 вересня: що категорично не можна робити цього дня

Астролог розповіла, чого варто уникати цієї доби

У ніч з 7 на 8 вересня 2025 року українці матимуть можливість спостерігати рідкісне астрономічне явище — повне місячне затемнення, яке збігається з вересневою "кривавою" повнею. Це явище буде особливо помітним через червоний відтінок Місяця, що виникає внаслідок проходження його через тінь Землі.

Місячне затемнення відкриває "коридор затемнень" у другій половині 2025 року, і відбудеться воно у неділю у знаку Риб — знаку ілюзій, підсвідомості та кармічних уроків, повідомляє український астролог Інна Фальковська. Вже 21 вересня його змінить часткове сонячне затемнення.

За словами експертки, головне завдання 7 вересня — зняти рожеві окуляри та поглянути на себе, на навколишнє без прикрас та ілюзій. Фальковська розповіла, що не можна робити у цей період, щоб не притягнути у життя нові проблеми та негаразди.

Місячне затемнення 7 вересня: що не можна робити

Починати нові проєкти

Робити великі покупки

Брати кредити, вкладати гроші у сумнівні проєкти

Ігнорувати свою інтуїцію та підказки Всесвіту

Ігнорувати сигнали організму: болі, нездужання

Конфліктувати та сваритися

Зловживати алкоголем та тяжкою їжею

Подорожувати

Затемнення — не час боятися змін. Це момент перезавантаження, коли Всесвіт шепоче: відпусти те, що тягнуло тебе на дно, рухайся до світла! астролог Інна Фальковська

Коли і де спостерігати

Пік повного місячного затемнення відбудеться о 21:10 за київським часом, а його повна фаза триватиме 82 хвилини — це найдовше затемнення з листопада 2022 року. Спостерігати його зможуть мешканці більшості частин світу, включаючи Україну, Європу, Азію, Африку, Австралію та обидві Америки. В Україні найкращі умови для спостереження будуть на заході та півдні країни.

