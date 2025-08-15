Рус

Суворо, проте у казковому місці. Біля "перлини" Одещини здають житло за смішні гроші (фото)

Олена Руденко
Заради таких краєвидів можна потерпіти певні незручності
Заради таких краєвидів можна потерпіти певні незручності. Фото Колаж "Телеграф"

Житло біля моря є на будь-який гаманець

В Одеській області здають чимало житла для відпочинку біля моря, зокрема й бюджетного. Зазвичай воно не дуже комфортне та естетичне, проте доступно.

Пропозицію розміщено на популярному сайті оголошень. Кімнату "з вентилятором і постільною білизною" пропонують за ціною 200 гривень з людини за добу.

Санвузли на території, там є душ з гарячою водою (бойлер). Також до послуг відпочивальників просторий двір, альтанка та мангал.

Житло в Одеській області, Санжейка
Дизайн в стилі "нічого зайвого"
Оренда житла Одеська область
У деяких кімнатах є плита

Серед зручностей вказано холодильник, праска, плита, електрочайник, мікрохвильовка та пральна машина. Також в кімнатах є телевізори. Дозволяється проживання з тваринами.

Оренда кімнат в селі Санжейка
Здається, що там доволі чисто

Як видно на фото, житло у стилі "все в одній кімнаті". В "номерах" — ліжка, холодильник, плита, телевізор. Також показана спільна їдальня.

У Селі Санжейка здають житло за 200 гривень
Є своєрдна альтанка
В селі Санжейка недорого здають житло
Є крита спільна їдальня

Санжейка — справжня перлина Одеського узбережжя

Пляж Санжейка, Одеська область
На Санжейці піщані пляжі

Санжейка — село Дальницької сільської громади в Одеському районі Одеської області України. Пляж Санжейки вважається справжньою перлиною Одеської області. Він розташований за 18 км від центру Одеси.

Пляж на Санжейці під Одесою
Краєвиди та море - неймовірні

Санжейка — це поєднання чистого моря, неповторних краєвидів та затишної атмосфери. Особливість цієї місцини – мальовничий пляж під скелею. Висока скеля створює неповторну атмосферу та дарує тінь у спекотні години.

Раніше "Телеграф" розповідав про бюджетне житло на базі відпочинку "Сокіл" у Чорноморську. Дерев’яна будівля вражає прямо від входу – щербаті давно не фарбовані дерев’яні підлога та сходи нагадують радянські піонерські табори.

