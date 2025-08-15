Суворо, проте у казковому місці. Біля "перлини" Одещини здають житло за смішні гроші (фото)

Житло біля моря є на будь-який гаманець

В Одеській області здають чимало житла для відпочинку біля моря, зокрема й бюджетного. Зазвичай воно не дуже комфортне та естетичне, проте доступно.

Пропозицію розміщено на популярному сайті оголошень. Кімнату "з вентилятором і постільною білизною" пропонують за ціною 200 гривень з людини за добу.

Санвузли на території, там є душ з гарячою водою (бойлер). Також до послуг відпочивальників просторий двір, альтанка та мангал.

Дизайн в стилі "нічого зайвого"

У деяких кімнатах є плита

Серед зручностей вказано холодильник, праска, плита, електрочайник, мікрохвильовка та пральна машина. Також в кімнатах є телевізори. Дозволяється проживання з тваринами.

Здається, що там доволі чисто

Як видно на фото, житло у стилі "все в одній кімнаті". В "номерах" — ліжка, холодильник, плита, телевізор. Також показана спільна їдальня.

Є своєрдна альтанка

Є крита спільна їдальня

Санжейка — справжня перлина Одеського узбережжя

На Санжейці піщані пляжі

Санжейка — село Дальницької сільської громади в Одеському районі Одеської області України. Пляж Санжейки вважається справжньою перлиною Одеської області. Він розташований за 18 км від центру Одеси.

Краєвиди та море - неймовірні

Санжейка — це поєднання чистого моря, неповторних краєвидів та затишної атмосфери. Особливість цієї місцини – мальовничий пляж під скелею. Висока скеля створює неповторну атмосферу та дарує тінь у спекотні години.

Раніше "Телеграф" розповідав про бюджетне житло на базі відпочинку "Сокіл" у Чорноморську. Дерев’яна будівля вражає прямо від входу – щербаті давно не фарбовані дерев’яні підлога та сходи нагадують радянські піонерські табори.