На морі здають житло за копійки, але туалет - на вулиці (фото)

Там чудові піщані пляжі та тепле море

Літній відпочинок в Україні — недешеве задоволення, проте біля моря можна орендувати недороге житло. Щоправда, це варіанти без естетики, а інколи й без елементарних зручностей.

У курортному селищі Кароліно-Бугаз в Одеській області здають кімнати за 250 гривень за добу. Житло неподалік моря, до пляжу — лише 15–20 хвилин у неспішному темпі. Будиночки розташовані в центрі села, поруч басейн із кафе. Проте є один великий мінус — туалет на вулиці.

Житло виглядає трохи як портал у минуле

Можна орендувати окремий будиночок з чотирма спальними місцями. В ньому своя кухня, є зона відпочинку. Також є кімната на чотирьох людей, душ і туалет — на вулиці, поруч із будинком.

Є вентилятор

Все скромно, проте охайно

Є телевізор

Кароліно-Бугаз — спокійний сімейний курорт

Це невелике курортне село розташоване на північному заході узбережжя Чорного моря. Від нього до Одеси близько 50 кілометрів. Переваги цього місця — м’який клімат, широкі піщані пляжі та пряме залізничне сполучення з Одесою.

Там чудові піщані пляжі

Є вся необхідна інфраструктура

Кароліно-Бугаз це курорт для тих, хто шукає спокійного відпочинку. Добре підходить для відпочинку з дітьми — берег відкритий та рівний, а вхід у море дуже пологий і безпечний, вода тепла. В селі є водні гірки, аквапарки, басейн та кінотеатр просто неба.

