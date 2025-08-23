Щоб зекономити на відпочинку: на Одещині здають дешеві кімнати з радянськими покривалами (фото)

Вартість добового проживання тут — смішна

У Чорноморську, неподалік від узбережжя Чорного моря на Одещині, пропонують оренду кімнат у приватному секторі. Житло розраховане на туристів, які шукають бюджетний відпочинок із базовим комфортом, зокрема сім'ї з дітьми та власники домашніх тварин.

Таке оголошення опублікували на популярному сайті купівлі-продажу. Помешкання розташоване всього за 15-20 хвилин ходьби від пляжу.

В оренду пропонуються кімнати на 2 та 3 місця з окремими входами. Для мешканців облаштована спільна кухня, туалет та душ із гарячою водою, розраховані на дві кімнати.

Кімнати мають просте планування та традиційний "бабусиний" інтер’єр, що зберігся з радянських часів. Стелі — пластикові з видимими швами, на підлозі — дерев'яне покриття, прості меблі: шафи, стільці та столи. Ліжка вкомплектовані ковдрами та подушками, виглядають дещо поношеними, а старі текстильні покриття та клейонки додають приміщенню антикварного колориту. Вікна — дерев'яні, з вентиляторами для додаткового комфорту.

У курортному Чорноморську здають простеньке житло

У курортному Чорноморську здають простеньке житло

Двір житла вимощений тротуарною плиткою, з облаштованою зоною відпочинку під саморобним навісом із дерева та металу. На подвір'ї стоять пластикові столи та лавки.

Для відпочивальників доступні базові побутові зручності: електрочайник, плита, холодильник, праска та Wi-Fi. Харчування не входить у вартість, але на території поблизу є кафе, ресторани, ринок та зупинки транспорту. Кімнати мають роздільні санвузли, а вхід на територію облаштований рівнем із вулицею, що робить житло зручним і доступним для всіх.

Ціна за таке житло — всього 200 грн на добу.

Попри те, що приміщення потребує оновлення та генерального прибирання, вони цілком підходять для тимчасового проживання. Це — ідеальний варіант для тих, хто шукає економний відпочинок біля моря без надмірного пафосу, зі всіма базовими умовами для комфортного проведення часу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в курортному селищі Кароліно-Бугаз на Одещині пропонують кімнати за 250 грн на добу. Житло знаходиться неподалік моря — до пляжу всього 15–20 хвилин пішки. Будиночки розташовані в центрі села, поруч із басейном і кафе. Єдиний недолік — санвузол розташований на вулиці.