На Україну чекають чотири дні погодних гойдалок: коли на нас обрушаться циклони

Синоптик попереджує про перепади температур

У першій половині вересня Україна тішилася здебільшого сонячною погодою, проте скоро слід чекати на дощі та грози. Вже з середини місяця синоптики попереджують про різку зміну ситуації — обрушаться західні циклони.

Вплив циклонів проявиться у вигляді вітру, різких перепадів температур і коливань атмосферного тиску. Відомий синоптик Ігор Кибальчич розповів "Телеграфу", коли чекати на погіршення погоди.

За словами експерта, найінтенсивніші коливання очікуються з 17 по 20 вересня. Температура повітря постійно коливатиметься: від відносно теплих показників вдень до значного зниження вночі. Така динаміка спостерігатиметься майже на всій території України. Повний текст читайте за посиланням — серйозні погодні катаклізми чекають Україну у вересні. Дізнайтеся, як складатимуться погодні умови найближчими тижнями.

У Львові буде помірно тепло — температура сягатиме +25 °C вдень і до +12 °C вночі, проте варто чекати на легкі опади. У Харкові очікується сонячна погода 17 — 18 вересня, проте хмарність і дощі з 19 по 21 вересня. Температура коливатиметься від +20 °C вдень і +12…+13 °C вночі.

В Одесі буде сонячно, але 18 вересня слід очікувати невелику хмарність. Денна температура — +24…+25 °C, нічна — +15…+17 °C. Дніпро чекає на ясні дні. Вдень стовпчик термометра підніматиметься до +26…+27 °C, а вночі — у межах +14…+15 °C. Опадів не буде, але періодична хмарність і невеликий вітер дещо зіпсують погоду.

