Раптова гроза з градом застигла Київ зненацька: на вулицях знову течуть річки (відео)
-
-
Погода ніяк не залишить Київ у спокої
Поки основна частина України насолоджується сонечком та теплом, Київ раптово пішов під воду. При тому, як уже стало традицією для столиці, дороги, а подекуди й тротуари, перетворилися на річки.
Кадрами пригоди поділилися місцеві телеграм-канали. Згідно з прогнозами синоптиків, протягом 8 вересня на дощі й грози варто чекати майже по всій Україні, проте поки що вони пройшли лише у Київській та Сумській областях.
Хоча у прогнозі УГМЦ повідомлялося, що у столиці можливий невеликий та короткочасний дощ, але на одному з відео помітно, що через краплі небо стало повністю сірим, а видимість серйозно знизилася.
На інших роликах видно, що на дорогах утворилися швидкі потоки, по яким машинам доводилося практично плисти.
У деяких місцях важко довелося не лише водіям, а й пішоходам. Вода там піднялася до рівня гомілки.
Також з’явилися повідомлення, що на Позняках пішов град.
Як повідомлялося раніше, синоптики прогнозували, що у Києві протягом 8-10 вересня буде ставати холоднішим. Не в останню чергу це станеться через опади, які суттєво опустять стовпчики термометрів.