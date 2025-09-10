Украину ждут четыре дня погодных качелей: когда на нас обрушатся циклоны

Синоптик предупреждает о перепадах температур

В первой половине сентября Украина радовалась в основном солнечной погоде, однако скоро следует ожидать дождей и грозы. Уже с середины месяца синоптики предупреждают о резком изменении ситуации — обрушатся западные циклоны.

Воздействие циклонов проявится в виде ветра, резких перепадов температур и колебаний атмосферного давления. Известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда ждать ухудшения погоды.

По словам эксперта, интенсивные колебания ожидаются с 17 по 20 сентября. Температура воздуха будет постоянно колебаться: от относительно теплых показателей днем до значительного снижения ночью. Такая динамика будет наблюдаться почти по всей территории Украины. Полный текст читайте по ссылке – серьезные погодные катаклизмы ждут Украину в сентябре. Узнайте, как будут складываться погодные условия в ближайшие недели.

Во Львове будет умеренно тепло — температура будет достигать +25 °C днем и до +12 °C ночью, однако стоит ожидать легких осадков. В Харькове ожидается солнечная погода 17-18 сентября, однако облачность и дожди с 19 по 21 сентября. Температура будет колебаться от +20 °C днем и +12…+13 °C ночью.

В Одессе будет солнечно, но 18 сентября ожидается небольшая облачность. Дневная температура – +24…+25 °C, ночная – +15…+17 °C. Днепр ждет ясных дней. Днем столбик термометра будет подниматься до +26…+27 °C, а ночью — в пределах +14…+15 °C. Осадков не будет, но периодическая облачность и ветер несколько испортят погоду.

Ранее Телеграф рассказывал, что внезапная гроза с градом застыла Киев врасплох. Пока основная часть Украины наслаждается солнышком и теплом, столица внезапно ушла под воду.