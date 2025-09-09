Україну накриють дощі з грозами. Де затримаються опади (прогноз і карта)

Перший місяць осені приніс м'яку та теплу погоду

Початок вересня радує українців літнім теплом, проте невдовзі країну накриють перші осінні дощі. В більшості областей вони триватимуть один день, проте подекуди затримаються.

За прогнозом Українського гідрометцентру, дощі по всій території України очікуються вже у вівторок, 9 вересня. Місцями з грозами. При цьому температура повітря буде доволі високою — вдень прогнозується 22-28 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 9 вересня

Наступного дня, 10 вересня, на переважній частині України опадів не передбачається, буде комфортна температура повітря та мінлива хмарність. Проте у деяких західних, південних, Запорізькій областях, а також частині Кіровоградської області ще затримаються дощі та грози.

Прогноз погоди на 10 вересня

Прогноз опадів на 10 вересня ventusky.com

Місцями дощі затримаються

11 вересня опади прогнозуються лише на Закарпатті та Львівщині. Тепла погода триватиме, стовпчики термометрів в Україні показуватимуть +25 градусів.

Варто зазначити, що хоча вересень буде теплим та з малою кількістю опадів, у перший місяць літа можливі й перші заморозки. Відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли в Україну надійдуть холодні арктичні повітряні маси. Найбільш відчутне похолодання торкнеться північних та центральних регіонів України.