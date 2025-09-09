Україну накриють дощі з грозами. Де затримаються опади (прогноз і карта)
Перший місяць осені приніс м'яку та теплу погоду
Початок вересня радує українців літнім теплом, проте невдовзі країну накриють перші осінні дощі. В більшості областей вони триватимуть один день, проте подекуди затримаються.
За прогнозом Українського гідрометцентру, дощі по всій території України очікуються вже у вівторок, 9 вересня. Місцями з грозами. При цьому температура повітря буде доволі високою — вдень прогнозується 22-28 градусів вище нуля.
Наступного дня, 10 вересня, на переважній частині України опадів не передбачається, буде комфортна температура повітря та мінлива хмарність. Проте у деяких західних, південних, Запорізькій областях, а також частині Кіровоградської області ще затримаються дощі та грози.
11 вересня опади прогнозуються лише на Закарпатті та Львівщині. Тепла погода триватиме, стовпчики термометрів в Україні показуватимуть +25 градусів.
Варто зазначити, що хоча вересень буде теплим та з малою кількістю опадів, у перший місяць літа можливі й перші заморозки. Відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли в Україну надійдуть холодні арктичні повітряні маси. Найбільш відчутне похолодання торкнеться північних та центральних регіонів України.