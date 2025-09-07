Осінь вже стукає у вікна: у Києві різко погіршиться погода на початку тижня

Погода підготувала сюрприз для киян

Нині у Києві мінлива хмарність і на початку тижня, 8-9 вересня, вона збережеться. Деякі синоптики прогнозують сильні дощі.

Температура упродовж понеділка та вівторка очікується в межах +23…26 градусів. Таким прогнозом поділились у Sinoptik та в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними Sinoptik, у понеділок та вівторок на небі плаватимуть хмари. Однак опадів не передбачається. Повітря у денний час має прогрітись до +25…26 градусів, а в нічний — охолонути до +15…16 градусів.

Водночас сила вітрів не перевищить слабких 3 м/с.

Чи йтимуть дощі

Натомість в Укргідрометцентрі кажуть, що на початку тижня очікуються денні сильні дощі. Вони йтимуть як 8, так і 9 вересня. Показники на термометрах вдень мають зафіксуватись біля +23…25 градусів, а вночі — 13 теплих градусів.

Тим часом сила вітрів має не перевищити свіжих 10 м/с.

Якою буде температура

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди чекати в Україні на початку тижня. Синоптики з Українського гідрометеорологічного центру розповіли, де прогнозуються сильні зливи.