Катакомби просто під популярним українським курортом: вони є найбільшими у світі (фото)

Марина Бондаренко
Катакомби під Одесою
Катакомби під Одесою. Фото Колаж "Телеграфу"

Ймовірно, що через ці катакомби під Одесою немає метро

Під багатьма містами світу існують підземні лабіринти, але саме Одеса може пишатися особливим рекордом. Там розкинулось унікальне "підземне царство" завдовшки у 2,5 тисячі кілометрів.

Під Одесою у XVIII столітті почали активно видобувати камінь для будівництва самого міста. Однак пізніше це спричинило обвали й з часом утворилися цілі лабіринти двоярусних коридорів, а подекуди — навіть триярусних, як, наприклад, поблизу села Усатове, пишуть в "Findway".

Одеські катакомби оповиті легендами та міфами. Експерти наголошують: саме через них у місті неможливо прокласти метро чи збудувати дев’ятиповерхові й вищі будівлі — підземні пустоти становлять занадто великий ризик.

Та попри небезпеку, це місце вражає масштабами: сумарна довжина катакомб перевищує 2,5 тисячі кілометрів, що робить їх найдовшими на планеті.

Цікаво, що підземний світ Одеси зберігає й природні дива. Тут розташовані карстові печери (Ред. Карстрові печери — природні підземні порожнини, що утворюються внаслідок розчинення водою гірських порід, таких як вапняк, доломіт, гіпс, крейда або сіль), серед яких відома Грицаївська — просто під центральним автовокзалом.

Крім того, у затоплених ділянках печер науковці виявили унікальних мешканців — гідробіонтів і навіть рідкісний вид ракоподібних амфіпод.

На сайті написали, що катакомби можна побачити на власні очі у супроводі досвідчених гідів. Це підземелля знаходиться у курортному районі Аркадія.

Курортний район Одеси - Аркадія
Де знаходяться найбільші катакомби у світі

