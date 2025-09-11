Сподівався на золото? Українець похвалився незвичною знахідкою на пляжі, але розчарувався (фото)

Один із учасників обговорення порадив звернутися до ювеліра

Скарби на пляжах часто стають приводом для суперечок — чи це справжнє золото, чи лише біжутерія. Саме так сталося й цього разу — українець Антон Пізняк поділився знахідкою кулона в соцмережі, що розпалило жваву дискусію.

Фото опублікували в Facebook-спільноті "Копачі України у пошуках скарбів". Автор допису припустив, що прикраса може бути золотою, хоча відсутність проби викликала сумніви.

Чоловік також звернув увагу на те, що на поверхні немає слідів окислення, які зазвичай з'являються на недорогоцінних металах.

У коментарях користувачі розділилися у своїх здогадках: хтось вважає, що це золото або медичний сплав, інші ж переконані, що знахідка є лише біжутерією радянського періоду.

Може це медичне золото, воно теж не чорніє

Для золота дуже не акуратно зроблено, лите

Біжутерія. Де проба, золоті речі мають пробу

Дехто порадив "звернутися по допомогу" до йоду: "А йод що говорить?".

Один коментатор згадав відоме народне прислів'я: "Не все те золото, що блищить…". Інший користувач детально описав знахідку: "Це — алюміній з напиленням. Є така ж 1 в 1. Період 1930 роки. СРСР". Також прозвучало уточнення: "Алюміній покритий електролізом", до якого додали, що подібні вироби десь ще можна знайти, це "якісна радянська біжутерія".

Один із учасників обговорення порадив: "До ювеліра! Експертизувати за фотографією — все одно що в протигазі визначати запах квітки".

Ще одна коментаторка запропонувала перевірку простим способом: порисувати на білому аркуші та оцінити слід, мовляв, "чим темніший слід, тим менша ймовірність, що це золото".

