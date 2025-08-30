У Харкові знайшли несподівану історичну пам'ятку. До чого тут Віталік (карта)

Локація — у Немишлянському районі

Харків — велике та гарне місто, яке має багато цікавих та історичних місць. Але це історичне місце майже ніхто не знає, хоча воно позначене на карті Google Maps.

Адреса цієї "історичної пам'ятки" — бульвар Юр'єва, 19, Харків. У Google Maps локація має назву "Тут під сосною гатили Віталіка". Хто ця людина, чому стався конфлікт, чим все завершилося, історія мовчить. Проте місце, де сталася ця видатна для когось подія тепер має власну позначку на карті.

Позначка на карті

Що відомо про бульвар Юр'єва у Харкові

Зараз це чудове місце для відпочинку з дітьми та вечірніх прогулянок у Немишлянському районі. У 2010 році бульвар облагородили — встановили лавки, поклали плитку, зробили дитячі майданчики. На бульварі чимало торгових точок, кафе та магазинів.

Бульвар Юр'єва. Фото: kharkovblog.info

За даними сайту adresy.locator.in.ua, за адресою за позначкою "Тут під сосною гатили Віталіка", — бульвар Юр'єва, 19,1 розташовані та надають послуги кілька організацій. Там бібліотека, комунальні служби тощо.

