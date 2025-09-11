Надеялся на золото? Украинец похвастался необычной находкой на пляже, но разочаровался (фото)

Один из участников обсуждения посоветовал обратиться к ювелиру

Сокровища на пляжах часто становятся поводом для споров — будь то настоящее золото или только бижутерия. Именно так произошло и в этот раз — украинец Антон Пизняк поделился находкой кулона в соцсети, что разожгло оживленную дискуссию.

Фото опубликовали в Facebook-сообществе "Копатели Украины в поисках сокровищ". Автор поста предположил, что украшение может быть золотым, хотя отсутствие пробы вызывало сомнения.

Мужчина также обратил внимание на то, что на поверхности нет следов окисления, обычно появляющихся на недрагоценных металлах.

В комментариях пользователи разделились в своих догадках: кто-то считает, что это золото или медицинский сплав, а другие убеждены, что находка является лишь бижутерией советского периода.

Может, это медицинское золото, оно тоже не чернеет

Для золота очень не аккуратно сделано, литое

Бижутерия. Где проба, золотые вещи имеют пробу

Что пишут украинцы о кулоне

Некоторые посоветовали "обратиться за помощью" к йоду: "А йод что говорит?".

Один комментатор вспомнил известное народную пословицу: "Не все то золото, что блестит…". Другой пользователь подробно описал находку: "Это — алюминий с напылением. Есть такая же 1 в 1. Период 1930 года. СССР". Также прозвучало уточнение: "Алюминий покрыт электролизом", к которому добавили, что подобные изделия где-то еще можно найти, это "качественная советская бижутерия".

Один из участников обсуждения посоветовал: "К ювелиру! Экспертизовать по фотографии — все равно что в противогазе определять запах цветка".

Еще один комментатор предложила проверку простым способом: порисовать на белом листе и оценить след, мол, "чем темнее след, тем меньше вероятность, что это золото".

