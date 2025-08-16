"Могила проклятого": на одному з кладовищ Києва знайшли старе поховання із загадковими посланнями (відео)

Блогер показав незвичайну могилу на Солом’янському кладовищі у Києві

Солом’янське кладовище — один із старих некрополів Києва, розташований на Солом’янці. На цьому кладовищі знайшли незвичайну стародавню могилу із загадковими посланнями та навіть погрозами. А вона виглядає дуже незвичайно.

Загадкова могила на Солом’янському цвинтарі

Київський блогер "Кожан" поділився у ютуб відео зі свого візиту на Солом’янське кладовище. Там він натрапив на незвичайну могилу, яка вирізняється серед інших і точно привертає увагу. Вона може навіть налякати своїм виглядом, як зазначає автор відео.

Як виявилося, хрест на цій загадковій могилі зроблено із залізничних рейок, а вздовж могили лежить ще одна така рейка. Ця рейка приєднана до землі товстими ланцюгами, які ніби йдуть вниз аж до самого труни і ніби сковують її в землі.

У мережі є інформація, що працівники кладовища називають це поховання "Могилою проклятого". А ось готи-завсідники надають перевагу іншій назві — "Сатанінська могила". Варто зазначити, що на гугл-картах раніше навіть була відмітка із цією загадковою могилою, яку залишив хтось із відвідувачів. Але тепер її там знайти не вдалося.

На цій могилі під хрестом встановлені дві пам’ятні таблички з написами, які виглядають як послання, причому навіть із погрозами.

Один з них говорить: "Да будет сей тяжелый труд вовек не нарушим".

На другій табличці напис загрожує: "Кто эту память уничтожит — громом его сражу".

До речі, могила датована 1912 роком, тобто їй вже 113 років. А ось табличка з ім’ям та датами не збереглася, тож невідомо, хто був похований у цій загадковій могилі.

