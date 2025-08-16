Рус

"Могила проклятого": на одному з кладовищ Києва знайшли старе поховання із загадковими посланнями (відео)

Галина Струс
Ця могила з першого погляду привертає до себе увагу Новина оновлена 16 серпня 2025, 17:04
Ця могила з першого погляду привертає до себе увагу. Фото Колаж "Телеграф"

Блогер показав незвичайну могилу на Солом’янському кладовищі у Києві

Солом’янське кладовище — один із старих некрополів Києва, розташований на Солом’янці. На цьому кладовищі знайшли незвичайну стародавню могилу із загадковими посланнями та навіть погрозами. А вона виглядає дуже незвичайно.

"Телеграф" розповість, що відомо про могилу, як вона виглядає і про що послання на табличках, залишених на цій могилі.

Загадкова могила на Солом’янському цвинтарі

Київський блогер "Кожан" поділився у ютуб відео зі свого візиту на Солом’янське кладовище. Там він натрапив на незвичайну могилу, яка вирізняється серед інших і точно привертає увагу. Вона може навіть налякати своїм виглядом, як зазначає автор відео.

"Могила проклятого" на Солом’янському кладовищі
"Могила проклятого" на Солом’янському кладовищі

Як виявилося, хрест на цій загадковій могилі зроблено із залізничних рейок, а вздовж могили лежить ще одна така рейка. Ця рейка приєднана до землі товстими ланцюгами, які ніби йдуть вниз аж до самого труни і ніби сковують її в землі.

"Могила проклятого" на Солом’янському кладовищі
"Могила проклятого" на Солом’янському кладовищі

У мережі є інформація, що працівники кладовища називають це поховання "Могилою проклятого". А ось готи-завсідники надають перевагу іншій назві — "Сатанінська могила". Варто зазначити, що на гугл-картах раніше навіть була відмітка із цією загадковою могилою, яку залишив хтось із відвідувачів. Але тепер її там знайти не вдалося.

Могила проклятого
Відмітка на гугл-картах "Могили проклятого"
Солом’янське кладовище у Києві
Так виглядає загадкова "Могила проклятого" на Солом’янському кладовищі

На цій могилі під хрестом встановлені дві пам’ятні таблички з написами, які виглядають як послання, причому навіть із погрозами.

  • Один з них говорить: "Да будет сей тяжелый труд вовек не нарушим".
  • На другій табличці напис загрожує: "Кто эту память уничтожит — громом его сражу".

До речі, могила датована 1912 роком, тобто їй вже 113 років. А ось табличка з ім’ям та датами не збереглася, тож невідомо, хто був похований у цій загадковій могилі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є загадковий кладовище польської шляхти з ангелами та хрестами. Увечері тут можна почути плач.

