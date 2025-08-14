Раніше сонечок скидали з літаків, а тепер в Україні їх нашестя. Чи небезпечні для людини ці отруйні комахи

Ентомолог Халаїм пояснив, чому популяціях цих комах стрімко зросла

Цьогоріч в Україні фіксувалось не тільки нашестя сарани, а й, на перший погляд, нешкідливих комах сонечок. Однак такий спалах популяції фіксується не перший рік.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, нашестя комах зазвичай чимось обумовлено: чи то погодними умовами, чи то природним механізмом "хижак-жертва".

Халаїм каже, що періодично спалахи сонечок в Україні фіксують. Однак не слід забувати, що сонечко семикрапкове — це місцевий вид на території нашої держави, який досить рідко може нести шкоду на відміну від сарани.

Ентомолог пояснює, що цьогоріч нашестя сонечок обумовлено природною реакцією на спалах чисельності попелиць. Адже волога весна призводить до того, що вони активно починають розмножуватися. Чисельність попелиць досить різко зростає. А сонечко є першим хижаком, який живиться в першу чергу цими попелицями. Тому як результат збільшується чисельність цих сонечок.

"Це природний механізм "хижак-жертва", — пояснює Халаїм.

Він додає, що у 2025 весна видалась досить вологою, тому попелиць було більше, ніж зазвичай. Це дало своєю чергою велику чисельність сонечок. Якщо раніше цих комах спеціально вирощували і скидали з літаків для боротьби зі шкідниками, то зараз такої потреби немає.

Зауважимо, хоч сонечка і не становлять прямої загрози для людини, вони можуть досить болюче кусатись. Також їх отрута та укуси можуть викликати алергічні реакції різної інтенсивності. Сонечка виділяють жовту, неприємну на смак рідину з суглобів ніжок, щоб захиститися від хижаків, і це їхня отрута, яка може викликати подразнення шкіри.

